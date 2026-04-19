OPPO'nun 144Hz Ekranlı Amiral Gemisi Yolda! 200 MP Kamerası Var

OPPO'nun 21 Nisan'da tanıtmaya hazırlandığı Find X9s Pro modeliyle ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Buna göre firmanın yeni amiral gemisi modeli kullanıcıların göz sağlığını koruyan özelliklerle gelecek. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9s Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO, kısa süre önce Weibo üzerinden yaklaşan Find X9s Pro modelinin bazı özelliklerini doğruladı. Buna göre ürünün ekranı düşük ışık koşullarında parlaklığı 1 nit seviyelerine kadar düşürebilecek.

Bunu biraz daha açarsak özellikle gece tamamen karanlık bir ortamda telefonu kullandığınızda ekran parlaklığı diğer modellerdeki gibi rahatsız edici seviyelere çıkmayacak. Bunun yerine parlaklığı 1 nite, yani neredeyse bir mum ışığının çok daha altına düşürerek göz yorulmasını ve kamaşmayı önleyecek.

Bunlara ek olarak geçmiş sızıntılara göre modelde 6,32 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekran yer alacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde kullanıcılar menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında daha akıcı bir deneyim elde edebilecek. OLED panel sayesinde siyah renkler çok daha gerçekçi görünecek. 1.5K çözünürlük ise görüntülerin daha keskin ve net olmasını sağlayacak.

OPPO Find X9s Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6.32 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Türü: OLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

İşletim sistemi: Android 16 + ColorOS 16

RAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Ön kamera: 32 MP

Arka kamera: 200 MP + 200 MP + 50 MP + 3.2 MP multispektral sensör

Batarya: 7025 mAh

Şarj: 80W kablolu, 50W kablosuz

Parmak izi: Ekran içi sensör

Boyutlar: 150.36 × 71.72 × 8.40 mm

Ağırlık: 200 gram

OPPO Find X9s Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda halihazırda mobil pazarın en güçlü işlemcilerinden MediaTek Dimensity 9500 kullanılacak. 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, 4 nm teknolojili yongalara kıyasla daha yüksek performans sunabiliyor. Güç tüketimi ise daha düşük seviyelerde.

OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro gibi amiral gemisi akıllı telefonlarda da karşımıza çıkan yonga seti PUBG Mobile’ı 120 FPS ve Genshin Impact’i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Kısacası mobil pazardaki oyunları en ufak bir sorun çıkmadan akıcı bir şekilde oynayabilme imkanınız olacak.

OPPO Find X9s Pro Kamerası Nasıl Olacak?

OPPO Find X9s Pro'da 200 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 3.2 megapiksel multispektral sensöre ev sahipliği yapan dörtlü kamera kurulumu bulunacak.

Kullanıcılar, telefonun ultra geniş açı kamerası sayesinde kadraja daha fazla detay sığdırabilecek. Periskop telefoto sensörü ise uzaktaki nesneleri yakınlaştırarak daha net şekilde görüntülemeye imkan verecek. Multispektral sensörün de renk doğruluğunu artırmak için kullanılacağını söyleyebiliriz. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası yer alacak.

OPPO Find X9s Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Sızıntılar, modelin 80W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 7,025 mAh kapasiteli bir pilden besleneceğini gösteriyor. Bilindiği üzere Find X8s Plus modelinde aynı şarj hızlarına sahip 6,000 mAh'lik bir batarya kullanılmıştı.

OPPO Find X9s Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9s Pro’nun doğrudan bir selefi bulunmadığı için Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağına dair net bir yorum yapmak doğru olmaz. Ancak şirketin ülkemizde Find X9 Pro gibi modelleri satışa sunduğu göz önüne aldığımızda yeni modelin de Türkiye pazarına gelmesinin ihtimaller dahilinde olduğunu söyleyebiliriz.

OPPO Find X9 Pro Türkiye’de 84.499 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkmıştı. Find X9s Pro’nun daha güçlü özelliklerle geleceğini dikkate aldığımızda 90 ila 100 bin TL aralığında bir fiyatla satılmasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Daha önce OPPO'nun akıllı telefonlarını kullanan birisi olarak şirketin ürünlerini beğendiğimi söyleyebilirim. Bu kapsamda Find X9s Pro da MediaTek Dimensity 9500 işlemci, 144Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük ve 7025 mAh kapasiteli piliyle kullanıcıları üzmeyecek diyebilirim.