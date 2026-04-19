OPPO'nun 7.050 mAh Bataryalı Amiral Gemisi Yolda! Ekranı Göz Dostu Olacak

OPPO'nun kamera özellikleriyle dikkat çekecek Find X9 Ultra modeli 21 Nisan'da tanıtılacak. Çinli marka kısa bir süre önce yeni amiral gemisinin bazı özelliklerini gözler önüne serdi. İşte merak edilen detaylar!

OPPO Find X9 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Ön Kamera: 50 MP

Ana Kamera: 200 MP

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 7.050 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO Find X9 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OPPO'nun paylaştığı tanıtım posterlerine baktığımızda yaklaşan Find X9 Ultra modelinin 144Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlük sunan bir panelle geleceğini görüyoruz. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve hatta oyunlarda akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Ayrıca, 2K çözünürlük ile daha net ve keskin görüntüler gösterebilecek.

Cihazın dikkat çeken özellikleri bunlarla sınırlı değil. Şirketin açıklamasına göre ürün, düşük ışık koşullarında ekran parlaklığını 1 nit seviyelerine kadar düşürebilecek. Bu sayede karanlık ortamlarda ekran en düşük parlaklıkta çalışarak göz yorgunluğu gibi can sıkan sorunları ortadan kaldıracak. Bunun dışında ekranın 6,78 inç boyutlarında olacağını ve AMOLED teknolojisiyle geleceğini söyleyebiliriz.

OPPO Find X9 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine yer verilecek. 3 nm mimariye sahip işlemci an itibariyle mobil pazarın en güçlü donanımlardan birisi demek mümkün. Bunu biraz daha açarsak, 3 nm üretim teknolojisi sayesinde 4 nm tabanlı donanımlardan daha yüksek performanslı çalışacak. Aynı zamanda daha az güç tüketecek.

Oyun performansında ise kullanıcıların üzülmeyeceğini söyleyebiliriz. Yapılan testlerde, Genshin Impact oyununun 60 FPS ve PUBG Mobile'ın ise 120 FPS seviyesinde çalıştığını görebiliyoruz. Yani mobil pazardaki oyunları en ufak bir sıkıntı olmadan akıcı bir şekilde oynatabilecek yetenekte.

OPPO Find X9 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 200 megapiksel ana, 200 megapiksel periskop telefoto, 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel periskop telefoto kameraları bulunacak. Selefi X8 Ultra'da dört adet 50 megapiksellik bir kamera kurulumu tercih edilmişti. Yani yeni modelde önemli bir performans artışı olacak diyebiliriz. Önde ise 50 megapiksel çözünürlüklü bir selfie sensörü yer alacak.

OPPO Find X9 Ultra Bataryası Nasıl Olacak?

OPPO Find X9 Ultra'da 100W kablolu ve 50W kablosuz şarj hızlarını destekleyen 7.050 mAh’lik bir pil mevcut olacak. Hatırlanacağı üzere selefinde aynı hızlara sahip 6.100 mAh'lik bir bataryaya yer verilmişti. Yani kullanıcılar yeni modelle birlikte gün içerisinde sürekli olarak şarj cihazı aramak zorunda kalmayacak.

OPPO Find X9 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find X9 Ultra'nın ne kadardan satılacağına dair resmi bir açıklama şu an için mevcut değil. Fakat, OPPO Find X8 Ultra'nın 945 dolardan (vergisiz 42.377 TL) satışa çıktığını söyleyebiliriz. Yeni modelde daha iyi batarya, işlemci ve kamera özelliklerinin olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 1.100 dolar veya biraz daha üzeri bir fiyat bekleyebiliriz. Bu da ülkemizdeki vergiler dahil edildiğinde 100 bin TL seviyelerine denk geliyor.

OPPO ülkemizde Find X9 Pro dahil olmak üzere çok sayıda akıllı telefon satışı yapıyor. Fakat geçen yıl satışa çıkan Find X8 Ultra modeli ülkemize gelmedi. Bu da devam modeli için Türkiye'yi pas geçecek düşüncesine neden oluyor diyebiliriz. Yani akıllı telefon çok yüksek ihtimalle ülkemizde satılmayacak.

Editörün Yorumu

OPPO Find X9 Ultra'nın rakip amiral gemisi modellerin işini fazlasıyla zorlaştıracağını düşünüyorum. Özellikle, iki adet 200 megapiksellik kamerası, 7.050 mAh kapasiteli bataryası, 144Hz yenileme hızı ve 2K çözünürlüğüyle kullanıcılara üst düzey bir performans sunacağını söyleyebilirim.