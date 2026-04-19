Sony'nin Amiral Gemisi İçin Kritik Sızıntı! Yıllardır Aynı Olan Tasarıma Veda Edin

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında Xperia 1 VII modelini tanıtan Sony, bu yıl ise Xperia 1 VIII ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda duyurulması beklenen amiral gemisi bu cihazla ilgili şimdi önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki Xperia 1 VIII tasarımı ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Sony Xperia 1 VIII Tasarımı Nasıl Olacak?

Sony’nin Xperia 1 VIII ile birlikte klasik Xperia tasarımından uzaklaştığı görülüyor. Ortaya çıkan görsellere bakıldığında en dikkat çeken detay kamera kurulumu oluyor. Şirket, önceki modellerde dar ve dikey bir kamera dizilimi tercih ediyordu ancak Xperia 1 VIII ile birlikte kare şekilde bir kamera adasına geçiş yapacak gibi görünüyor.

Üçlü kamera kurulumu bu kare alan içerisinde yer alırken, LED flaşın da modül içinde kameraların tam ortasında konumlandırıldığı gözden kaçmıyor. Bu arada ön tarafta ise selefine kıyasla bir fark görünmüyor.

Ortaya çıkan tasarımı gören kullanıcıların büyük çoğunluğu Sony’nin Xperia’nın kendine özgü kimliğini kaybettiğini düşünüyor. Bu nedenle eski tasarımın daha çok beğenildiği söylenebilir. Ancak yeni tasarımı beğenenler de var. Burada tamamen kişisel görüşler ön plana çıkıyor.

Tabii Sony Xperia 1 VIII modeline ait olduğu öne sürülen bu tasarımın şu an için yalnızca bir iddia olduğunu tekrardan hatırlatalım. Yani henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Dolayısıyla telefon tanıtıldığında çok daha farklı bir cihazla da karşılaşabiliriz.

Sony Neden Klasik Xperia Tasarımından Vazgeçiyor?

Sony’nin klasik Xperia tasarımı büyük ölçüde beğeniliyor olsa da buna rağmen bir tasrım değişikliğine gidileceğinin konuşulmasının en önemli nedeni rekabet olarak öne çıkıyor. Mevcut tasarım her ne kadar kullanıcılar tarafından beğenilse de bu, artık eski olmadığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle Sony’nin daha farklı bir görünüm sunarak yenilik arayışına girmiş olabileceği düşünülüyor.

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony, Xperia 1 VII modelini 2025 yılının mayıs ayında duyurmuştu. Bu nedenle Sony Xperia 1 VIII modelinin de mayıs ayında tanıtılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Editörün Yorumu

Sony’nin tasarım değişikliğine gidecek olması beni çok şaşırtmadı. Ancak şahsen mevcut tasarımın daha havalı, sade ve öz göründüğünü düşünüyorum. Bu nedenle ortaya çıkan yeni tasarımı beğenmeyenler tarafında yer alıyorum.