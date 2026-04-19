OnePlus'ın Yeni Amiral Gemisi Saniyeler İçinde El Konsoluna Dönüşecek!

OnePlus'ın yeni amiral gemisi telefonu Ace 6 Ultra için geri sayım başladı. Daha önce temel teknik özellikleri ortaya çıkan modelle ilgili şimdi de mobil oyuncuları sevindirecek yeni bir detay ortaya çıktı. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus Ace 6 Ultra'yı El Konsoluna Dönüştürecek Kontrolcü Ortaya Çıktı

Dream Gear olarak isimlendirilen kontrolcü, doğrudan OnePlus Ace 6 Ultra'ya takılabilecek. Paylaşılan görsellerde omuz tetikleyicileri ve ekstra arka tuşları net bir şekilde görmek mümkün. Kısacası, bu yeni aparat akıllı telefonu birkaç saniye içerisinde bir el konsoluna dönüştürebilecek.

Şirket, yeni donanımın hassas kontrollere sahip olacağını söylüyor. Yani ürün dışarıdan aldığınız aparatlara kıyasla daha gerçekçi bir el konsolun deneyimi elde etmenize yardımcı olacak. Şu an için kesin olmasa da Dream Gear aparatının akıllı telefondan ayrı bir şekilde satılacağını söyleyebiliriz.

OnePlus Ace 6 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya: 8.500 mAh

8.500 mAh Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP

16 MP RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

OnePlus Ace 6 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'da 6,78 inç boyutlarında, 165Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan OLED bir ekran yer alacak. Kullanıcılar, yüksek yenileme hızları sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Bunlara ek olarak OLED teknolojisi sayesinde siyah renkleri gerçeğe en yakın şekilde görebileceksiniz. Dahası, bu panel diğer renkleri de en canlı halde size gösterecek.

Hatırlanacağı üzere selefi OnePlus Ace 5 Ultra'da 1272 x 2800 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı 6,83 inçlik AMOLED ekran kullanılmıştı. Yani yeni modelde yenileme hızı başta olmak üzere birçok noktada iyileştirme söz konusu olacak.

OnePlus Ace 6 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefona MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisinin güç vermesi bekleniyor. Bu yonga seti OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro gibi telefonlarda yer alıyor. Öte yandan 3 nm mimariye sahip olduğunu belirtelim. Bu da 4 nm teknolojisiyle geliştirilen işlemcilere kıyasla daha yüksek performans sunacağı ve aynı zamanda daha az güç tüketeceği şeklinde yorumlanabilir.

Donanımın oyun performansı ise kullanıcıları üzmeyecek. Yapılan testlerde PUBG Mobile’ın 120 FPS, Genshin Impact’in ise 60 FPS seviyesinde çalıştığı görülüyor. Bu da mobil pazardaki çoğu oyunun akıcı bir şekilde oynanabileceğini gösteriyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açı kameradan oluşan çift kamera kurulumu yer alacak. Hatırlanacağı üzere bir önceki modelde de benzer kamera özellikleri tercih edilmişti. Bu nedenle yeni modelin kamera tarafında da büyük ölçüde aynı deneyimi sunması bekleniyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Bataryası Nasıl Olacak?

Akıllı telefonda 8.500 mAh kapasiteli bir batarya yer alacak. Şu an için şarj hızlarına dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak selefinde 100W desteği olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yeni modelin de yüksek ihtimalle 100W veya üzeri şarj hızlarını desteklemesi bekleniyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın nisan ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Fakat henüz cihazın tam tanıtım tarihi elimizde yok. Bunun dışında Çinli marka ülkemizde çok sayıda telefonunu satışa sunsa da bunların arasında Ace 5 Ultra yer almıyor. Bu nedenle yaklaşan modelin Türkiye pazarını pas geçmesi kuvvetle muhtemel.

OnePlus Ace 6 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuanlık (16.474 TL) bir fiyat etiketi belirlenmişti. Ace 6 Ultra'nın işlemci, tasarım ve batarya açısından daha güçlü olacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 2.899 yuanlık (19.111 TL) bir fiyata sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu da ülkemizde vergiler dahil 38.760 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 6 Ultra modelinin mobil oyuncuları memnun edecek özelliklere sahip olacağını düşünüyorum. Özellikle Dream Gear olarak isimlendirilen kontrolcüsü oyun deneyimini bir üst seviyeye çıkaracak. Bunun dışında 8.500 mAh kapasiteli pili ve Dimensity 9500 işlemcisiyle amiral gemisi düzeyinde bir performans sunacağını söyleyebilirim.