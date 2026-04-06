9000 mAh Bataryalı Honor 600 Pro Sızdı: Resmen Apple'a Özenmişler!

Honor'un yakında zamanda piyasaya sürmesi beklenen Honor 600 serisi için yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak serinin tepe modeli 600 Pro'ya ait olduğu söylenen görüntüler internete sızdırıldı. Böylelikle modelin nasıl bir tasarıma sahip olacağı gözler önüne serildi.

Honor 600 Pro Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Honor 600 Pro, turuncu renk seçeneğiyle de sunulacak. Cihazın arka tarafında geniş bir alan kaplayan kamera modülü yer alıyor. Bu modülde ana kamera, ultra geniş açı ve telefoto lens bulunuyor. Ayrıca modülün sağ tarafında LED flaş ve lazer otofokus sensörü de gözden kaçmıyor. Lazer otofokus sensörü, kameranın odaklanma mesafesini ölçmesini sağlar.

Ön tarafta ise ince çerçevelere sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranda tek delikli ön kamera tasarımı kullanılmış. Ön taraf birçok akıllı telefona benzer olsa da özellikle arka tasarım, Apple’ın iPhone 17 Pro modellerini akla getiriyor. Görünüşe göre Honor, tamamen yeni bir tasarım geliştirmek yerine Apple’a özenmiş.

Yeni telefonun selefi Honor 500 Pro’da turuncu renk seçeneği bulunmuyordu. Apple ise iPhone 17 serisinde sunduğu turuncu renk seçeneğiyle kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu nedenle Honor’un da bu renk tercihinde ABD’li teknoloji devinden ilham almış olabileceği düşünülüyor.

Honor 600 Pro'nun Teknik Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,57 inç

6,57 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1224 x 2700 (1.5K) piksel

1224 x 2700 (1.5K) piksel Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz Ekran Parlaklığı: 5.000 nit

5.000 nit İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W Kablolu / 66W Kablosuz

80W Kablolu / 66W Kablosuz Ana Kamera: 200 MP

200 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 50 MP

50 MP Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Daha önce ortaya çıkan iddialara göre Honor 600 Pro, 6,57 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelecek. Bu panelin 1224 x 2700 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Ayrıca ekranın maksimum 5.000 nit parlaklığa ulaşabileceği ifade ediliyor. Yüksek çözünürlük ve akıcı yenileme hızı sayesinde cihazın oldukça kaliteli bir görüntü sunması bekleniyor.

12 GB / 16 GB RAM ile 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleriyle sunulacak telefonun kalbinde Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti güçlü bir performans sunacak olsa da rakip modeller daha yeni nesil işlemcilerle geliyor.

Mesela Samsung Galaxy S26 Ultra Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy işlemcisini kullanırken Xiaomi 17 Ultra modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor. Bu nedenle Honor 600 Pro, rakip amiral gemilerine kıyasla performans tarafında bir miktar geride kalabilir.

Cihazın 9.000 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacağı belirtiliyor. Bu batarya 80W kablolu / 66W kablosuz hızlı şarjla doldurulacak. Öte taraftan modelin ön tarafında 50 MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası yer alacak. Arka tarafta ise 200 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 12 MP ultra geniş açılı kamera içeren üçlü kamera kurulumu bulunacak.

Son olarak telefonun Android 16 tabanlı MagicOS 10 işletim sistemiyle kutudan çıkması bekleniyor.

Honor 600 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Mevcut bilgilere göre Honor 600 Pro'nun yılın ikinci çeyreğinde yani nisan, mayıs veya haziran ayında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Honor 600 Pro, özellikle batarya kapasitesi ve ana kamera çözünürlüğü ile dikkatimi çekti. Ancak cihazın kalbinde eski nesil işlemci yer alıyor. Bu nedenle tercih edebileceğim bir model değil. Üstelik açıkçası telefonun arka tasarımı da çok yenilikçi görünmüyor. Honor’dan bu modelde daha farklı ve özgün bir tasarım görmeyi beklerdim. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.