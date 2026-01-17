120Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 12 GB RAM ve Dahası

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. Honor'un 600 Lite isimli akıllı telefonu bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayabilir.

Honor 600 Lite Sertifika Aldı

Honor 600 Lite, GCF sertifikası aldı. Bu sertifika, akıllı telefonun uluslararası mobil ağlarda kullanılmaya hazır olduğunu gösteriyor. Bu, üreticinin akıllı telefonu resmî olarak satışa sunmadan önce tamamlaması gereken adımlardan biridir. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonun hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz belli değil.

Honor 600 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 8 GB / 12 GB

8 GB / 12 GB Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Honor 600 Lite'ın ekranı 6,7 inç civarı olabilir. Bütçe dostu akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Honor 400 Lite'ta ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu mevcut. Serinin yeni modelinde de 1080 x 2412 piksel civarı bir çözünürlük görebiliriz.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Serinin önceki modelinde de aynı RAM seçenekleri mevcut. Honor 600 Lite'ın ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisine sahip olacağı tahmin ediliyor. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

Honor 600 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600 Lite'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 120Hz yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Honor 400 Lite, 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.