Honor Telefonlar, Yeni Özelliğiyle iPhone'lara En Yakın Cihazlar Olacak!

Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren Honor, Şubat 2025’te düzenlenen MWC fuarında dikkat çekici yeni yapay zekâ özelliklerini tanıttı. Özellikle şirketin bu yenilikleri giriş ve orta segment cihazlara da entegre edeceğini açıklaması, teknoloji dünyasında büyük takdir toplarken, etkinlikte öne çıkan özelliklerden biri olan AI Connect lansman sırasında en çok ilgi gören gelişmelerden biri olmuştu.

Farklı cihazlar arasında veri aktarımını oldukça pratik hale getiren bu yeni özellik, Honor’un kısa süre önce yaptığı bir açıklamayla yeniden gündeme geldi. Şirketin duyurusuna göre AI Connect özelliği önümüzdeki ay kullanıcılarla buluşacak. Peki, bu yeni teknoloji tam olarak neler sunuyor ve neden bu kadar merak ediliyor?

AI Connect Özelliği Ne İşe Yarıyor?

Şirketin ALPHA planı doğrultusunda geliştirilen AI Connect, Honor ekosisteminde cihazlar arası etkileşimi yeni bir seviyeye taşıyacak. Mevcut özellik, Honor cihazlarından başta iPhone’lar olmak üzere diğer cihazlara herhangi bir ek uygulama veya donanıma gerek olmadan veri aktarımı yapmayı mümkün kılıyor.

Android ve iOS kullanıcıları arasında uzun süredir var olan bağlantı sorununa kalıcı bir çözüm olarak öne çıkan AI Connect, Honor tarafından “çığır açan bir iOS uyumluluğu” olarak nitelendiriliyor. Şirketin açıklamasına göre, bu teknoloji sayesinde Android ve iPhone cihazları arasında kesintisiz dosya paylaşımı ve bağlantı kurulabilecek.

Aktarılanlara göre yeni tanıtılan Honor 400 serisi, bu özelliği destekleyen ilk modellerden biri olacak. Ayrıca, Magic 7 serisinin de AI Connect desteğini alan ilk cihazlar arasında yer alması bekleniyor. Şirket, Haziran ayı itibarıyla tüm uyumlu modellerin AI Connect için gerekli güncellemeyi alacağını da belirtiyor.

Yeni yapay zeka özellikleriyle akıllı telefon dünyasının amiral markalarına rakip olan Honor, AI Connect özelliği ile de yıllardır Samsung gibi markaların iOS cihazlarla yaşadığı bağlantı sorununa çözüm sunacak gibi görünüyor. Gelişmeler için takipte kalın!