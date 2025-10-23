Honor Açıkladı! İşte Android 16 Alacak Modeller

Honor, Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesini kullanıcılarına sunmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şirket, ekim ayı itibarıyla birçok modele güncellemeyi dağıtmaya başladı ve önümüzdeki aylarda kapsamı daha da genişletecek. Peki hangi cihazlar yeni yazılıma kavuşacak? İşte Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesi alacak Honor modelleri...

Android 16 Tabanlı MagicOS 10 Güncellemesi Alacak Honor Modelleri

Yeni sürüm gelişmiş yapay zeka özellikleri, yenilenmiş kullanıcı arayüzü ve iyileştirilmiş çoklu cihaz entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde yükseltmesi beklenen bu büyük güncelleme için model listesi ve dağıtım takvimi resmi olarak açıklandı.

Ekim 2025

Honor Magic V5

Honor Magic 7 RSR | Porsche Design

Honor Magic 7 Pro

Honor Magic 7

Honor GT Pro

Honor Magic 6 RSR | Porsche Design

Honor Magic 6 Ultimate Edition

Honor Magic 6 Pro

Honor Magic 6

Honor 400 Pro

Honor 400

Honor MagicPad 3

Kasım 2025

Honor Magic V3

Honor Magic Vs3

Honor Magic 5 Ultimate Design

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Tablet GT 2 Pro

Aralık 2025

Honor Magic V2 RSR | Porsche Design

Honor Magic V2 Ultimate Edition

Honor Magic V2

Honor MagicPad 2

Honor Tablet GT Pro

Honor Tablet GT

Honor Tablet V9

2026’nın İlk Çeyreği

Honor Magic V Flip 2

Honor Magic V Flip

Honor Magic Vs2

Honor Magic Vs Ultimate Edition

Honor Magic Vs

Honor 300 Ultra

Honor 300 Pro

Honor 300

Honor GT

Honor 200 Pro

Honor 200

Honor 100 Pro

Honor 100

Honor 90 GT

Honor Power

Honor X70

Honor X70i

Honor X60 GT

Honor Tablet 10

Honor Tablet X9 Pro

Honor Tablet X9

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.