Honor Açıkladı! İşte Android 16 Alacak Modeller
Honor, Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesi için dağıtım takvimini resmen paylaştı. İşte önümüzdeki aylarda güncelleme alacak modeller listesi...
Honor, Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesini kullanıcılarına sunmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şirket, ekim ayı itibarıyla birçok modele güncellemeyi dağıtmaya başladı ve önümüzdeki aylarda kapsamı daha da genişletecek. Peki hangi cihazlar yeni yazılıma kavuşacak? İşte Android 16 tabanlı MagicOS 10 güncellemesi alacak Honor modelleri...
Android 16 Tabanlı MagicOS 10 Güncellemesi Alacak Honor Modelleri
Yeni sürüm gelişmiş yapay zeka özellikleri, yenilenmiş kullanıcı arayüzü ve iyileştirilmiş çoklu cihaz entegrasyonu ile dikkat çekiyor. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde yükseltmesi beklenen bu büyük güncelleme için model listesi ve dağıtım takvimi resmi olarak açıklandı.
Ekim 2025
- Honor Magic V5
- Honor Magic 7 RSR | Porsche Design
- Honor Magic 7 Pro
- Honor Magic 7
- Honor GT Pro
- Honor Magic 6 RSR | Porsche Design
- Honor Magic 6 Ultimate Edition
- Honor Magic 6 Pro
- Honor Magic 6
- Honor 400 Pro
- Honor 400
- Honor MagicPad 3
Kasım 2025
- Honor Magic V3
- Honor Magic Vs3
- Honor Magic 5 Ultimate Design
- Honor Magic 5 Pro
- Honor Magic 5
- Honor Tablet GT 2 Pro
Aralık 2025
- Honor Magic V2 RSR | Porsche Design
- Honor Magic V2 Ultimate Edition
- Honor Magic V2
- Honor MagicPad 2
- Honor Tablet GT Pro
- Honor Tablet GT
- Honor Tablet V9
2026’nın İlk Çeyreği
- Honor Magic V Flip 2
- Honor Magic V Flip
- Honor Magic Vs2
- Honor Magic Vs Ultimate Edition
- Honor Magic Vs
- Honor 300 Ultra
- Honor 300 Pro
- Honor 300
- Honor GT
- Honor 200 Pro
- Honor 200
- Honor 100 Pro
- Honor 100
- Honor 90 GT
- Honor Power
- Honor X70
- Honor X70i
- Honor X60 GT
- Honor Tablet 10
- Honor Tablet X9 Pro
- Honor Tablet X9
