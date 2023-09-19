Honor CEO'sundan İddialı Sözler: "iPhone 15 Beklentileri Karşılamadı!"

Apple geçtiğimiz hafta merakla beklenen iPhone 15 serisini tanıttı ve sektörün önde gelen pek çok ismi tarafından olumlu eleştiriler aldı, öyle ki en üst model olan iPhone 15 Pro Max'in ön siparişleri rekora doğru gidiyor.

Ancak bugün Honor CEO'su Zhao Ming, verdiği bir röportajda iPhone 15 serisi hakkında toplumun geri kalanıyla aynı fikirde olmadığını söyledi. Ming, Apple'ın akıllı telefon sektöründeki önemli rolünü kabul etti ancak en son iPhone güncellemelerinin pek de önemli iyileştirmeler sunmadığını iddia etti.

Honor CEO'su iPhone 15 Serisiyle İlgili Olumlu Düşünmüyor

Günümüz pazarının sadece performans ve kamera iyileştirmelerinin ötesinde gerçek yeniliklere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ming, ürün duyurularındaki öngörülebilirliğin hayal kırıklığına yol açabileceğini ifade etti.

Zhao Ming, iPhone 15'in başarı potansiyelini kabul etmekle birlikte, Apple'ın sektörde yenilikçi olarak itibarının azaldığını gözlemlediğini belirtti. Zhao Ming, bu değişen manzaranın diğer akıllı telefon markalarının pazara yeni perspektifler ve çığır açan ürünler sunması için bir fırsat sunduğuna inandığını söyledi.

Honor V Purse Pazarda Adından Söz Ettirebilecek mi?

Honor, yeni katlanabilir akıllı telefonu Honor V Purse ile pazarda öne çıkmayı hedefliyor. Cihaz, 9 mm'nin altındaki kalınlığı ve mevcut en ince katlanabilir telefonlardan biri olmasını sağlayan ince tasarımıyla öne çıkıyor.

Honor V Purse ayrıca kullanıcıların dış ekranını çeşitli el çantası stillerine uyacak şekilde özelleştirmelerine olanak tanıyan benzersiz bir özellik sunarak moda bilincine sahip teknoloji meraklılarına hitap ediyor.

Honor V Purse hakkında daha fazla ayrıntı resmî lansman etkinliği sırasında açıklanacak.