5G Destekli Ucuz Android Telefon Yolda! Dimensity İşlemci ve Dahası

Ai+, Nova 2 Neo 5G isimli yeni bir ucuz Android telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Paylaşılan bir görsel ile birlikte Nova 2 Neo 5G'nin tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir işlemci bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün yanında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Ai+ logosu da yer alacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Görselde gri renk seçeneği mevcut. Telefonun diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD İşlemci: Dimensity 7100

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ai+'ın yeni telefonu 6,7 inç civarında ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Cihaz IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor.

Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir. Bu arada IPS LCD hem renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor hem de geniş görüş açısına sahip.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Orta segemntte konumlanan Dimensity 7100 işlemcisinin Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de yer aldığını belirtelim. İşlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Ai+ Nova 2 Neo 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Ai+ Nova 2 5G, 2026 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.

Ai+ Nova 2 Neo 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Ai+ marka akıllı telefonlar satılmıyor. Dolayısıyla Nova 2 Neo 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ai+ Nova 2 5G için 96 dolar (4.406 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nova 2 Neo 5G'nin 100 dolar (4.589 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 8 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ai+ Nova 2 Neo 5G'nin tasarımını çok beğendim. Telefon yalnızca tasarımıyla değil aynı zamanda işlemcisiyle de dikkatimi çekti. Cihazın orta segment işlemci sayesinde PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum. Yüksek yenileme hızının da önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nednei ise akıcı ekran deneyimi sağlaması.