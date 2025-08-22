Honor'un Yeni Faresinin İçinde Bambaşka Bir Cihaz Gizli

Şu sıralar akıllı telefon dünyasını yeni katlanabilir modeli Magic V Flip2 modeli ile heyecanlandıran Honor, Gamescom haftasında oldukça ilginç bir ürünün tanıtımına yer verdi. Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro adını verdiği yeni hibrit aksesuarını tanıtan Honor, ofis şartlarında masada yer açmak için ideal olan bu farenin içinde gizli bir kulaklık seti tutuyor.

Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro: Kablosuz Fare ve Kulaklık

Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro, bildiğimiz ofis faresi olmaktan çok uzak. Gövdesi açıldığında bir çift kablosuz kulaklık, kullanıcıya "merhaba" diyor. Daha da enteresan yanı, kulaklıklar farenin pili üzerinden şarj olabiliyor.

Kablosuz kulaklıkların kendine ait bir şarj kutusu bulunmuyor. Böylece ofis masası daha az kalabalık oluyor. İlaveten, kulaklığı şarj etmek için ekstra zamana da ihtiyaç duyulmuyor.

Fare, geleneksel farelerden farklı olarak Excimer kaplama ile çizilmeye ve izlere karşı dayanıklı bir kasa ile geliyor. 30 günlük kullanım süresi sunan bu cihaz, gücünü 1000 mAh değerindeki bataryasına borçlu. Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro, 5.000 tıklama ömrü vadediyor.

Fareden bağımsız olarak da çalışabilen kulaklıklarda ise aktif gürültü engelleme özelliği ve en canlı müzik deneyimi için çift manyetik dinamik sürücüler bulunuyor.

Çin'de Ön Siparişe Açıldı, Fiyatı Belli Oldu

HONOR Select Yuewo Wireless Ear Mouse Pro, şimdilik yalnızca Çin'de ön siparişe açıldı. 28 Ağustos'ta satışa çıkacak ürünün fiyatı 269 yuan (yaklaşık 37 ABD doları/₺1.517,57) olarak belirlendi. Küresel lansman planı ise henüz açıklanmadı.