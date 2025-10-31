Honor'dan 9.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 165Hz Ekranı Var

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı yeni akıllı telefon GT 2 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda GT 2 Pro'nun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, sahip olduğu çok güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli oyunları bile sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecek.

Honor GT 2 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Arka Kamera Sayısı: Üç adet

Üç adet Ana Arka Kamera Çözünürlüğü: 50 MP

50 MP Batarya Kapasitesi: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 100W

100W Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 Sertifikası

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor GT 2 Pro, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Telefon, ultrasonik parmak izi sensörünü destekleyecek. Ekran altına entegre edilecek bu teknoloji hem güvenliği hem de kullanım kolaylığını artıracak.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor GT Pro'da Snapdragon 8 Elite, Honor X60 GT'de ise Snapdragon 8+ Gen 1 tercih edilmişti.

GT 2 Pro'nun üç adet arka kameraya sahip olması bekleniyor. Ana kameranın 50 megapiksel çözünürlüğünde olacağı iddia edildi. GT Pro'da 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut.

Honor'un yeni telefonunda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile telefonun çok uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlayacak. Telefon ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji ise dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasına imkân tanıyarak zamandan tasarruf ettirecek.

Honor GT 2 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor GT 2 Pro'nun aralık ayında Çin'de tanıtılacağı iddia edildi. Aynı tarihte Honor GT 2'nin de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonların tüm özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. Honor GT 2024 yılının aralık ayında, Honor GT Pro ise 2025 yılının nisan ayında tanıtılmıştı.