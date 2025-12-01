Aşırı İnce Edge 70'in Lüks Sürümü Geliyor! Görüntü Paylaşıldı

Motorola'nın aşırı ince telefonu Edge 70'in özel bir sürümü ortaya çıktı. Çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşması beklenen bu versiyon, Swarovski olarak adlandırılıyor. Telefona oldukça şık bir görünüm kazandıran özel tasarım, yapısı nedeniyle dikkat çekici olan cihazı daha da etkileyici bir hâle getiriyor.

Motorola Edge 70'in Swarovski Sürümü Nasıl Görünüyor?

Motorola Edge 70'in Swarovski sürümü, Pantone'un 2026 yılının rengi olması beklenen kremsi bir renk tonuna sahip. Bu, cihazı sadece görsel açıdan ilgi odağı hâline getirmekle kalmıyor, bununla birlikte en yeni trendlere bağlı kaldığını da gösteriyor. Bu versiyonda telefonun arka kısmı vegan deri ile kaplanmış şekilde geliyor.

Bu seçim, cihaza şık bir dokunuş katarken bir yandan da daha iyi kavrama hissi sağlıyor. Arka yüzeyin toplamda 14 adet Swarovski kristaliyle donatıldığı belirtiliyor. Bu da telefonun göz alıcı ve parlak sıfatlarını gerçekten hak ettiğini gösteriyor. Bu arada Edge 70 için sunulan yeni sürümün Motorola'nın bu yılki kristal detaylı kulaklıklar ile Razr 60'ın özel sürümünden sonraki en yeni Swarovski temalı ürünü olduğunu da belirtelim.

Motorola Edge 70'in Özellikleri Neler?

6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Motorola Edge 70, p-OLED ekran üzerinde 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 4500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Cihaz ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekliyor. Android 16 ile birlikte gelen cihaz, 159.9 x 74 x 6 mm boyutlarında. Bu da onu incelik bakımından Samsung Galaxy S25 Edge ve iPhone Air'e rakip yapıyor.

Telefonda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ve Adreno 722 GPU mevcut. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Cihaz, 12 GB RAM sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 seçenekleri mevcut. 66W kablolu, 15W kablosuz hızlı şarj desteği sunan cihaz, 4800 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Ekran altına entegre edilmiş parmak izi sensörüne sahip olan telefon, USB Type-C 2.0, Bluetooth 5.4 desteği sağlıyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera mevcut.