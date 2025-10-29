Honor'dan 165Hz Ekranlı Telefon Geliyor! 24 GB RAM'i Var

Honor GT 2 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği, işlemcisi ve çok daha fazlası hakkında bilgiler sızdırılırken telefonun bazı özellikleri hâlâ belirsizliğini korumaya devam etti. Son ortaya çıkan bilgiler ise cihazın ne kadar yenileme hızı sunacağına yönelik soru işaretlerini giderdi.

Honor GT 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1,5K

1,5K Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Batarya Kapasitesi: 9000 mAh

9000 mAh Hızlı Şarj Desteği: 100W

100W RAM Seçenekleri: 24 GB'a kadar

24 GB'a kadar Depolama Seçenekleri: 1 TB'a kadar

1 TB'a kadar İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)

Çinli sosyal medya platformu Weibo üzerinden yapılan sızıntıya göre Honor GT 2, 6,83 inç ekrana sahip olacak. Telefon, 1,5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Önceki sızıntıları göz önünde bulunduracak olursak GT 2'de OLED ekran bulunacak. Cihaz, ultrasonik parmak izi sensörü ile beraber gelecek ve bu teknoloji, ekran altına entegre edilmiş olacak.

Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen cihaz, 9000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde telefonu şarj etmeden çok uzun bir süre boyunca kullanmanız mümkün olacak. Özellikle yoğun kaynak tüketen uygulamalar kullanıyorsanız işleriniz sürekli kesintiye uğramayacak. Buna ek olarak cihaz 100W hızlı şarj desteği de sunacak. Böylelikle şarj süresi de bir hayli kısa olacak.

Büyük merakla beklenen telefon, 24 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçenekleri sunacak. Bu da kullanıcıların telefonda ne kadar yüksek boyuta sahip uygulama ve dosya barındıracağına bağlı olarak kendisine uygun olan bir depolama seçeneğini tercih edebileceği anlamına geliyor.

Cihazda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ve Adreno 840 GPU yer alacak. 3 nm üretim süreci ile geliştirilen işlemcide iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçen yılın sonunda tanıtılan Honor GT'de 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihazın kamera özellikleri ile ilgili henüz bir ayrıntı paylaşılmadı fakat Honor GT'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı bir kameranın yer aldığını belirtelim. Bu arada cihazın ön yüzeyinde de 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.5 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

Honor GT 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor GT 2'nin Aralık 2025'te tanıtılacağı iddia edildi. Yine de konuya dair resmî bir açıklamada yapılmadığını ve bu sebepten ötürü telefonun farklı bir tarihte tanıtılmasının mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor. Cihazın küresel pazara gelip gelmeyeceği de şimdilik belli değil.