Honor’un Yeni Akıllı Saati Tanıtıldı: Haylou Watch Özellikleri Neler?

Çinli Honor, Haylou Watch adlı yeni bir akıllı saati piyasaya sürdü. Daha önce bağımsız bir marka olan Haylou, Xiaomi ekosisteminin bir parçasıydı fakat bu yeni ürün için Honor ile iş birliği yapmış gibi görünüyor.

Honor Haylou Watch Sağlık Takibi ve Geniş Spor Modları ile Öne Çıkıyor!

Haylou Watch 449 yuan (yaklaşık 63 dolar) gibi uygun bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Akıllı saat 1.95 inç boyutunda AMOLED ekrana sahip. Panel 410 x 502 çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 550 nit maksimum parlaklık ve 332 PPI piksel yoğunluğu gibi özelliklerle dikkat çekiyor.

Cihaz sağlık ve fitness izleme odaklı birçok özellik sunmaktadır. Kalp atış hızını, kandaki oksijen miktarını, stres seviyesini ve uyku kalitesini takip edebilme özelliği bulunmaktadır. 120'den fazla spor modunu desteklemekte ve koşu, yürüyüş, bisiklete binme gibi aktiviteleri otomatik olarak algılayabilmektedir.

Haylou Watch Bluetooth üzerinden telefon görüşmesi yapabilme özelliği ve NFC modülü ile birlikte gelmektedir. Saat yüzleri konusunda geniş bir seçenek sunan cihaz her zaman açık ekran (Always On Display) desteği ile dikkat çekiyor.

Akıllı saat, 50 metreye kadar suya dayanıklıdır ve 300 mAh'lik bataryası sayesinde normal kullanımda 12 güne kadar pil ömrü sağlamaktadır. Cihaz, 1.5 saat içinde tamamen şarj edilebilmektedir.

Haylou Watch, tüm standart 20 mm saat kayışları ile uyumlu olup geniş bir kayış yelpazesi sunmaktadır. Honor Sports Health uygulaması ile entegre olan bu akıllı saat kullanıcılara kapsamlı bir spor ve sağlık takip deneyimi sunmayı hedefliyor.