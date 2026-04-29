Galaxy S26 Ultra'da Beklenmedik Hata! Şirketten Açıklama Geldi

Samsung’un mart ayında satışa sunduğu Galaxy S26 Ultra’da dikkat çeken bir kamera sorunu ortaya çıktı. Bazı kullanıcıların yaşadığı bu hata, fotoğraf çekimi sırasında kendini gösteriyor. Kısa sürede gündem olan sorunla ilgili şirketten açıklama gecikmedi. Samsung, problemin yakında çözüleceğini duyurdu. İşte detaylar...

Samsung Galaxy S26 Ultra'daki Kamera Sorunu Nedir?

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S26 Ultra, şu anda en iyi kameralı akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Ancak kamera uygulamasında ortaya çıkan bir sorun nedeniyle kullanıcı şikayetleri artmış durumda. Öyle ki kullanıcılar, Odak Geliştirici özelliğini aktif ederek fotoğraf çektiklerinde ortaya çıkan görüntünün kadrajda görüldüğü gibi olmadığını belirtiyor. Çekilen fotoğrafların sağ veya alt köşelerden kırpılmış gibi göründüğü söyleniyor.

Bu hata, kamera uygulamasını sık kullanmayan kişiler tarafından kolay fark edilecek bir sorun değil. Bu doğrultuda eğer Galaxy S26 Ultra'ya sahip ancak kamerayı pek kullanmıyorsanız bu sorunla hiç karşılaşmamış olabilirsiniz. Neyse ki şirket, hatayı gidermek için çalışıyor.

Samsung’dan Resmi Açıklama Geldi mi?

Samsung’un topluluk forumunda bir moderatör, söz konusu hatanın varlığını kabul etti. Paylaşılan bilgilere göre sorun 24 MP çözünürlükte, 2x yakınlaştırma aktifken yapılan yakın çekim veya makro fotoğraflarda ortaya çıkıyor. Ayrıca şirket, hatanın bir sonraki yazılım güncellemesiyle giderileceğini açıkladı. Neyse ki donanımsal bir sorun olmadığı görülüyor. Donanım kaynaklı bir problem olsaydı, kullanıcıların cihazlarını servise göndermesi gerekebilirdi.

Samsung Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Samsung akıllı telefonunuzu güncellemek için yalnızca birkaç dokunuş yapmanız yeterli. Yani oldukça basit bir işlem. Öncelikle telefonunuzdan Ayarlar uygulamasına girin ve ardından Yazılım güncellemesi bölümüne ulaşın. Eğer cihazınız için hazır bir güncelleme varsa "İndir ve yükle" seçeneğine dokunarak indirme işlemini başlatabilirsiniz. İndirme tamamlandıktan sonra ise kurulumu başlatarak güncellemeyi yükleyebilirsiniz.

Editörün Yorumu

Yeni akıllı telefonlarda zaman zaman yazılımsal sorunlarla karşılaşmak oldukça normal. Bu durum daha önce de pek çok kez yaşandı. Bu tür problemler genellikle donanım ile yazılım arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Galaxy S26 Ultra’daki sorunun en sevindirici tarafı ise donanımsal olmaması. Yazılım güncellemesiyle çözülebilecek olması güzel bir gelişme.

Bu arada ben de Galaxy S25 Ultra kullanıcısıyım ve söz konusu hatanın benim cihazımda da olup olmadığını kontrol ettim ancak herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Görünen o ki bu problem yalnızca Galaxy S26 Ultra modelinde var. Ki farklı modellere sahip kullanıcılardan da benzer bir şikayet gelmiş değil.