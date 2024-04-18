Honor Magic 6 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı Belli Oldu!
180 MP periskop kamerasıyla, kamerası en iyi telefonlar listesinde zirvede olan Honor Magic 6 Pro Türkiye'de satışa sunuldu. İşte detaylar!
Piyasaya sürüldüğü günden beri Türkiye'ye gelmesi beklenen ve fiyatının ne olacağı tartışılan Honor Magic 6 Pro, nihayet Türkiye'de satışa çıktı. Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli, kamerasıyla piyasanın öncüsü olacak gibi görünüyor.
DxOMark'ın her ay güncellediği kamerası en iyi telefonlar listesine ilk sıradan giriş yapan Magic 6 Pro, 180 MP'lik periskop kamerasıyla zirveye yerleşiyor. Ekran boyutu, depolama alan seçenekleri ve renk çeşidiyle de dikkat çeken telefon, Türkiye'de satışa sunuldu.
Honor Magic 6 Pro Özellikleri
Honor Magic 6 Pro, 6,8 inç OLED ekranı ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran kalitesi ve boyutu haricinde depolama ve RAM seçenekleriyle de rağbet görüyor.
12 GB ve 16 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği sunan telefon modeli, 3 farklı depolama seçeneği ile kararı kullanıcıya bırakıyor. Kullanıcılar, istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanına sahip modeli seçebiliyor.
Tabii depolama ve RAM'e bağlı olarak fiyatlarda da değişkenlik yaşanıyor. Kullanıcılar bunu da göz önünde bulundurarak seçimlerini yapıyor. Şimdi Türkiye'de de satışta olan Honor Magic 6 Pro'nun tüm özellikleri şu şekildedir:
- Ekran Boyutu: 6,8 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2800 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- RAM: 12 GB / 16 GB
- Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- Arka Kamera: 50 MP + 180 MP + 50 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya Kapasitesi: 5.600 mAh
- Kablolu Şarj: 80W
180 MP Periskop Kameralı Honor Magic 6 Pro Özellikleri ve Fiyatı
180 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamerasıyla dikkat çeken Honor Magic 6 Pro özellikleri ile öne çıkıyor.
Honor Magic 6 Pro Türkiye Fiyatı
- 12 GB RAM ve 256 GB Depolama:
- 12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 59.999 TL
- 16 GB RAM ve 1 TB Depolama:
GÜNCELLENİYOR...
YORUMLAR