Honor Magic 6 Pro Türkiye'de Satışa Çıktı: Fiyatı Belli Oldu!

Piyasaya sürüldüğü günden beri Türkiye'ye gelmesi beklenen ve fiyatının ne olacağı tartışılan Honor Magic 6 Pro, nihayet Türkiye'de satışa çıktı. Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken yeni akıllı telefon modeli, kamerasıyla piyasanın öncüsü olacak gibi görünüyor.

DxOMark'ın her ay güncellediği kamerası en iyi telefonlar listesine ilk sıradan giriş yapan Magic 6 Pro, 180 MP'lik periskop kamerasıyla zirveye yerleşiyor. Ekran boyutu, depolama alan seçenekleri ve renk çeşidiyle de dikkat çeken telefon, Türkiye'de satışa sunuldu.

Honor Magic 6 Pro Özellikleri

Honor Magic 6 Pro, 6,8 inç OLED ekranı ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran kalitesi ve boyutu haricinde depolama ve RAM seçenekleriyle de rağbet görüyor.

12 GB ve 16 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği sunan telefon modeli, 3 farklı depolama seçeneği ile kararı kullanıcıya bırakıyor. Kullanıcılar, istek ve ihtiyaçlarına bağlı olarak 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanına sahip modeli seçebiliyor.

Tabii depolama ve RAM'e bağlı olarak fiyatlarda da değişkenlik yaşanıyor. Kullanıcılar bunu da göz önünde bulundurarak seçimlerini yapıyor. Şimdi Türkiye'de de satışta olan Honor Magic 6 Pro'nun tüm özellikleri şu şekildedir:

Ekran Boyutu : 6,8 inç

: 6,8 inç Ekran Çözünürlüğü : 1280 x 2800 piksel

: 1280 x 2800 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB

: 12 GB / 16 GB Depolama : 256 GB / 512 GB / 1 TB

: 256 GB / 512 GB / 1 TB Arka Kamera : 50 MP + 180 MP + 50 MP

: 50 MP + 180 MP + 50 MP Arka Kamera Video Kaydı : 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya Kapasitesi : 5.600 mAh

: 5.600 mAh Kablolu Şarj: 80W

Honor Magic 6 Pro Türkiye Fiyatı

12 GB RAM ve 256 GB Depolama :

: 12 GB RAM ve 512 GB Depolama : 59.999 TL

: 59.999 TL 16 GB RAM ve 1 TB Depolama:

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