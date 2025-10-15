Honor Magic 8 Serisi Tanıtıldı: En Güçlü İşlemciyle Geliyor!

Çinli teknoloji devi Honor, söylentiler ve sızıntılarla geçen haftaların ardından merakla beklenen Honor Magic 8 serisini tanıttı. İlk etapta Magic 8 ve Magic 8 Pro'dan oluşan yeni akıllı telefon ailesi, üstün özellikleriyle şimdiden pek çok kişinin dikkatini çekmeyi başardı.

Peki Honor Magic 8 serisi neler sunuyor ve fiyatları ne kadar? Yeni cihazlar global pazara ve Türkiye'ye gelecek mi? Gelin tüm bu soruların cevaplarını hep birlikte yanıtlayalım.

Honor Magic 8 Serisinin Özellikleri

Tasarım

Yeni akıllı telefon serisi, tasarımsal açıdan selefi Honor Magic 7 ailesine oldukça benzeyen hatlara sahip. Eski seride olduğu gibi bu modellerde arka yüzeyindeki dairesel kamera modülü, yüksek ekran-gövde oranı ve canlı renk paletleriyle dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra her iki model de IP68 + IP69 + IP69K sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklı olduğunu kanıtlıyor. Magic 8, 7.95 mm inceliğinde ve yaklaşık 205 gram ağırlığındayken, Magic 8 Pro ise 8.32 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığında.

Yeni cihazların öne çıkan yeniliklerden biri ise yapay zeka araçları için özel olarak tasarlanan yeni bir fiziksel tuş. Bu tuşa uzun basıldığında Honor'un Google Gemini Live iş birliği ile geliştirdiği YOYO Video Call özelliği aktif oluyor.

Ekran

Ekran tarafında, serinin ana modeli, 6.58 inç boyutunda FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan kompakt bir LTPO OLED panele ev sahipliği yapıyor. Bu ekran, 6.000 nit'e kadar tepe parlaklığı ve 4,320Hz PWM karartma teknolojisi ile öne çıkıyor.

Magic 8 Pro ise 6.71 inç boyutunda, 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 6.000 nit tepe parlaklığı ve 4,320Hz PWM karartma desteği sunan dört kenarı kavisli bir LTPO OLED panelle birlikte geliyor. Bu modelde ayrıca Honor'un bizzat geliştirdiği Giant Rhino Glass ekran koruma teknolojisi de yer alıyor.

Donanım

Yeni Honor Magic 8, Xiaomi 17'den sonra Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini kullanan ikinci seri olarak öne çıkıyor. Her iki modelde güçlü işlemcilerini 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama ile destekleniyor.

Standart Magic 8, 90W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj destekli 7000 mAh'lık devasa bir bataryadan güç alıyor. Pro modelde ise bu kapasite 7.200 mAh'e çıkarken, şarj hızları da 100W kablolu ve 80W kablosuza yükseliyor.

Android 16 tabanlı MagicOS 10 arayüzüyle çalışan cihazlar, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve NFC gibi bağlantı özelliklerinin yanı sıra ultrasonik parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındırıyor.

Kamera

Yeni modellerden Magic 8 Pro arka yüzeyinde yer alan üçlü bir kamera kurulumuyla geliyor. Mevcut kamera adası, 50MP ana kamera (f/1.6), 50MP ultra geniş açılı kamera ve tam 200MP çözünürlüğünde, 3.7x optik yakınlaştırma sunan telefoto lensten (f/1.4) oluşuyor.

Söz konusu cihaz ayrıca, CIPA level 5.5 seviyesi Honor'un yeni AIMAGE Honor Nox Engine teknolojisi sayesinde özellikle telefoto çekimlerde daha net ve keskin sonuçlar vadediyor.

Temel Magic 8 modelinde ise arka tarafta 50 MP ana kamera (f/1,9, 64 MP periskop telefoto lens (3x optik zoom, f/2,5) ve 50 MP ultra geniş açılı sensörden (f/2,0) oluşan bir kamera sistemi bulunduruyor. Her iki modelde de selfie'ler ve görüntülü görüşmeler için 50 MP'lik bir ön kamera bulunuyor.

Honor Magic 8 Serisinin Fiyatları

Honor, tanıtım lansmanının ardından yeni serisini Çin'de satışa sundu. Yeni modellerin önümüzdeki dönemde küresel pazara açılması oldukça muhtemel. Fiyat seçenekleri ise cihazlarda yer alan RAM ve depolama alanlarına göre değişkenlik gösteriyor:

Honor Magic 8

12GB RAM + 256GB depolama: 630 dolar

12GB RAM + 512GB depolama: 672 dolar

16GB RAM + 512GB depolama: 700 dolar

16GB RAM + 1TB depolama: 728 dolar

Honor Magic 8 Pro

12GB RAM + 256GB depolama: 798 dolar

12GB RAM + 512GB depolama: 840 dolar

16GB RAM + 512GB depolama: 868 dolar

16GB RAM + 1TB depolama: 938 dolar

Peki siz Honor Magic 8 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni cihazlar en iyi akıllı telefon modelleri listesine adını yazdırabilecek mi? Yorumlarda buluşalım.