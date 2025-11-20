16 GB RAM'li Amiral Gemisi Global Pazara Geliyor! Tarih Açıklandı

Honor Magic 8 Pro geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. Yeni amiral gemisinin şimdi de global pazara ne zaman geleceği belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefonda yüksek çözünürlüklü üçlü kamera sistemi, dev batarya, yüksek şarj hızı ve çok güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özellik bulunuyor.

Honor Magic 8 Pro Global Pazara Ne Zaman Gelecek?

Honor Magic 8 Pro'nun global lansmanı 27 Kasım tarihinde Malezya'da yapılacak. Magic 8 Pro, 27 Kasım-4 Aralık 2025 tarihleri arasında ön siparişe açılacak. Honor'un yeni amiral gemisi yakında Avrupa'da da satışa sunulacak. Akıllı telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

Honor Magic 8 Pro Özellikleri

Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

LTPO OLED Ekran Boyutu: 6,71 inç

6,71 inç Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel çözünürlük

1256 x 2808 piksel çözünürlük Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB / 1 TB

256 GB / 512 GB / 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.200 mAh (Global sürümde 7.100 mAh)

7.200 mAh (Global sürümde 7.100 mAh) Hızlı Şarj: 100W

100W Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera Ön Kamera: 50 MP

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1256 x 2808 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 161,15 x 75 x 8,4 mm boyutlarında ve 213 gram ağırlığında olan akıllı telefon IP68 + IP69 + IP69K sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Magic 8 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Telefonun Çin sürümünde 7.200 mAh batarya kapasitesi bulunuyor ancak global sürümde 7.100 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı söyleniyor. Telefon 100W kablolu hızlı şarj, 80W kablosuz hızlı şarj teknolojileriini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Telefonda parmak izi sensörü de yer alıyor.

Honor Magic 8 Pro Fiyatı

Honor Magic 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 4.499 yuan (26.892 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 4.999 yuan (29.881 TL) fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunulmuştu. Akıllı telefonun global pazarda ne kadar fiyata sahip olacağı ise henüz belli değil.