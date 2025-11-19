Robotik Kola Sahip Telefon Geliyor! Renk Seçenekleri Belli Oldu

Honor, geçtiğimiz aylarda robotik kola sahip telefonu Robot Phone'u duyurdu. Normalde gelecek yılın başlarında resmî olarak tanıtılması planlanan cihaz, kullanıcıların karşısına daha erken çıkarıldı. Çin'de düzenlenen yeni etkinlikte telefonun prototipi sergilendi. Bununla birlikte cihazın hangi renk seçenekleri ile beraber geleceği netlik kazandı.

Honor Robot Phone'un Renk Seçenekleri Neler?

Robot Phone'un konsept çalışmasını Magic 8 serisi ile birlikte duyurmasından bir ay sonra telefona ilk kez yakından bir bakış atma imkânı sunuldu. Prototipe göre Robot Phone, siyah, beyaz ve altın renk seçenekleri ile birlikte satışa sunulacak. Cihazın arka kısmı, iPhone 17 Pro'nunkine benzer bir tasarıma sahip olacak.

Honor Robot Phone Nasıl Bir Telefon Olacak?

Robot Phone olarak isimlendirilen bu telefon, diğer telefonların aksine hareket edebilecek. Yapay zeka desteği sayesinde onunla etkileşime girmek mümkün hâle gelecek. Çevrede olup bitenlere dair farkındalık kazanmasını sağlayan bu teknoloji sayesinde kamera sadece önemli anları kaydeden bir araç olmanın ötesine geçecek.

Cihaz, adından de anlaşılacağı üzere sıradan akıllı telefonlardan çok daha farklı bir tasarımla birlikte gelecek. Honor'a göre telefon, kullanıcılar için bir tür arkadaş olacak. Kullanıcı eğer kıyafetinin kendisine yakışıp yakışmadığını sorarsa çevresel farkındalığa sahip olan kamera da tepki gösterecek.

Honor, yeni telefonunu Mart ayındaki MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) tanıtacağını açıkladı fakat Robot Phone'u gerçekten de piyasaya sürüp sürmeyeceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Cihazın bir prototip olarak kalması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.

Bu arada Honor, telefonla ilgili gelişmeleri takip etmek isteyenler için başvuruları almaya devam ediyor. Honor'un Robot Phone sayfası üzerinden e-posta adresinizi girip bu fikrin nasıl hayata geçirileceğine dair tüm ayrıntıları öğrenebilir ve önemli geri bildirimlerinizle cihazın düşünülenden daha iyi bir hâle gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kaydolanların modeli ilk deneyenlerden biri olma fırsatı elde ettiğini de belirtelim.