200 MP Kameralı Amiral Gemisi Global Pazara Geldi! Fiyatı Şaşırttı

Honor'un yeni amiral gemisi Magic 8 Pro geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon global pazara geldi. Çok güçlü donanımı sayesinde yüksek performans sunan akıllı telefon, yüksek yenileme hızı, OLED ekran ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Honor Magic 8 Pro'nun Global Fiyatı

Honor Magic 8 Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 4.599 Malezya Ringgiti (47.243 TL), 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü için 5.199 Malezya Ringgiti (53.402 TL) fiyat etiketi belirlendi. Global sürümde altın, açık mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği mevcut.

Honor Magic 8 Pro Özellikleri (Global)

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Boyutu: 6,71 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1256 x 2808 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM Seçenekleri: 12 GB / 16 GB

Depolama Seçenekleri: 512 GB / 1 TB

Batarya Kapasitesi: 7.100 mAh (Çin sürümü 7.200 mAh)

Hızlı Şarj: 100W

Arka Kamera: 50 MP Ana Kamera + 200 MP Periskop Telefoto Kamera + 50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera

Ön Kamera: 50 MP

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Honor Magic 8 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde f/2.6 diyafram açıklığına sahip periskop telefoto kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

6,71 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor Magic 8 Pro, LTPO OLED ekran üzerinde 1256 x 2808 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 161,15 x 75 x 8,32 mm boyutlarında ve yaklaşık 219 gram ağırlığında olan akıllı telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Global sürümün depolama tarafında 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip global sürüm 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Akıllı telefonda IP68 + IP69 + IP69K sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.