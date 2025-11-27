A101 iPhone 15, Ucuz iPad ve Android Telefonlar Satıyor

A101 bu hafta iPhone 15, A16 işlemciye sahip iPad, Redmi 15C, Realme Note 60, Realme C75 ve Lenovo dizüstü bilgisayar satıyor. Akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarın yanı sıra akıllı televizyonlar da satışa sunuldu. A101'de şu anda LG 55 inç 4K uydu alıcılı QNED akıllı televizyon ve Axen 50 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon satılıyor.

A101'de Satılan iPhone 15, iPad ve Android Telefonların Fiyatı

A101'de 27 Kasım itibarıyla iPhone 15'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Apple A16 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM mevcut. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü A16 işlemcisinden alan 11. nesil iPad'in 128 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 399 TL'ye satılıyor. 11 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, Liquid Retina IPS LCD ekran üzerinde 1640 x 2360 piksel çözünürlük sunuyor. Tabletin arka tarafında 12 megapiksel çözünürlüğünde kamear bulunuyor. Ön kamera da 12 megapiksel çözünürlüğünde.

Samsung Galaxy A17'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Gücünü Exynos 1330 işlemcisinden alan telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj desteği bulunuyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super AMOLED ekran üzerinde 90Hz yenileme hızı sunuyor.

Redmi 15C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G81-Ultra işlemcisinden alan telefonda 6.000 mAh batarya ve 33W hızlı şarj mevcut.

Realme Note 60 6 bin 799 TL, Realme C75 ise 11 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 22 bin 999 TL fiyatlı Lenovo IdeaPad Slim dizüstü bilgisayar, 37 bin 999 TL fiyata sahip LG 55 inç 4K QNED akıllı televizyon ve 12 bin 999 TL fiyatlı Axen 50 inç 4K LED akıllı televizyon da bulunuyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.