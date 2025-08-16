Dünyada Bir İlk! Çift 200 MP Kameralı Telefon Ortaya Çıktı

En büyük Android telefon üreticilerinden Honor, çok yakında yeni amiral gemisi Magic 8 Pro’yu tanıtmaya hazırlanıyor. Fotoğrafçılık deneyimini zirveye taşıması beklenen cihaz hakkında sızıntılar ardı ardına geliyor. Son olarak ise Magic 8 Pro’nun kamerasına dair önemli detaylar gün yüzüne çıktı. İşte ayrıntılar…

Honor Magic 8 Pro, Çift 200 MP Kamerayla Gelecek

Akıllı telefon sektöründe güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre Honor Magic 8 Pro, çift 200 MP kamerayla kullanıcıların karşısına çıkacak. Böylece bir ilke imza atacak olan cihaz, 200 MP ana kameranın yanı sıra gelişmiş bir 200 MP periskop sensörüne de sahip olacak. Buna göre Magic 8 Pro’nun mobil fotoğrafçılıkta adeta yeni bir dönemi başlatması bekleniyor.

Ana kamera ve periskop kameraya dair detaylar şimdilik çözünürlükten ibaret. Ancak yalnızca çözünürlük değerlerine bakıldığında bile cihazın büyük ilgi uyandıracağını şimdiden söylemek mümkün.

Honor Magic 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor Magic 8 Pro tanıtım tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sektör kaynakları ise Ekim 2025'i işaret ediyor. Buna göre geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Honor Magic 8 Pro modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.