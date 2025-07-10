iPhone 17 Air'in Renk Seçenekleri Şaşırttı! Bu Renkler Beklenmiyordu

İnce iPhone kullanmak isteyen kişiler tarafından merakla beklenen iPhone 17 Air'in renk seçenekleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre Apple'ın yakında tanıtılması beklenen aşırı ince telefonu dört farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak.

iPhone 17 Air'in Renk Seçenekleri Sızdırıldı

iPhone 17 Air'in yeni bir görüntüsü ortaya çıktı. Bu görsel, telefonun hangi renk seçeneklerine sahip olacağını gözler önüne serdi. Telefon siyah, gümüş, açık altın ve açık mavi renk seçenekleriyle gelecek.

Paylaşılan görselde renklerin yanı sıra tek kamera detayı da dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre telefon yalnızca bir adet arka kamera ile gelecek. Şubat ayında tanıtılan iPhone 16e'de de tek arka kamera tercih edilmişti. Telefon bu nedenle çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

iPhone 17 Air'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip iPhone 17 Air, LTPO Super Retina XDR OLED üzerinde 1320 x 2868 piksel çözünürlük, 458 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunacak.

Gücünü Apple A19 işlemcisinden alacak telefonda 8 GB ARM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak. Telefonun 3000 mAh batarya kapasitesi ile gelmesi bekleniyor.

146 gram ağırlığındaki telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Ön ve arka kameralar 4K video kaydı yapabilecek.

Yeni iPhone'un 5,5 mm kalınlığında olacağı söyleniyor. En ince iPhone modeli ünvanını elinde tutan iPhone 6'nın ise 6,9 mm kalınlığa sahip olduğunu belirtelim.

iPhone 17 Air Ne Zaman Çıkacak?

iPhone 16 serisi, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. iPhone 17 Air'in ise 2025 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor.