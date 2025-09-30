Honor'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! İşlemcisi Aşırı Güçlü

Honor'un tanıtmaya hazırlandığı Magic 8 Pro'nun tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı. Çok şık bir görünüme sahip olan Android telefon 16 GB RAM seçeneği, çok güçlü bir işlemci ve 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 8 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Honor Magic 8 Pro'nun iki farklı görüntüsü paylaşıldı. Bu görüntüler, telefonun ön ve arka yüzeylerinin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Arka yüzeyde daire şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş konumlanacak.

2024 yılının ekim ayında tanıtılan Honor Magic 7 Pro'da da daire şeklinde bir kamera modülü tercih edilmişti. Görünüşe göre Magic 8 Pro, serinin önceki modeline çok benzer bir tasarım ile gelecek. Görselde telefonun mavi renk seçeneğine sahip sürümü bulunuyor ancak renk konusunda birden fazla seçeneğin sunulması bekleniyor.

Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Honor X9d 5G'de Snapdragon 6 Gen 4 tercih edilmişti.

Görselde telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip sürümü yer aldı. RAM ve depolama tarafında birden fazla seçenek sunulacaktır. Android 16 tabanlı MagicOS 10 ile bilrikte gelecek telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

Honor Magic 8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Magic 8 Pro'nun 16 Ekim 2025 tarihinde tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.