Amiral Gemisi Honor Magic7 Pro: Uzayı Gösteren Akıllı Telefon

HONOR tarafından ilk olarak 2024'ün son çeyreğinde Çin'de tanıtılan Magic7 Pro modeli, 15 Ocak 2025 itibarıyla Birleşik Krallık ve İrlanda’da satışa sunuldu.

Yüksek ekran hızı, parlaklığı, devasa bataryası ve kamerasıyla dikkat çeken bu model, fiyat/performans skalasında pek tercih edilebilir olmasa da üst düzey deneyim yaşamak isteyen kullanıcılar için biçilmiş kaftan. İşte Magic7 Pro teknik özellikleri...

Magic7 Pro Teknik Özellikleri

HONOR Magic7 Pro, kağıt üzerindeki özellikleriyle güçlü bir amiral gemisi deneyimi sunuyor. Başlıca detayları tablodan inceleyebilirsiniz:

Özellik HONOR Magic7 Pro

Ekran: 6.8" LTPO OLED, 120 Hz, 1280 x 2800 çözünürlük, 453 PPI, 1600 nit (HBM), 5000 nit (HDR), Dolby Vision

Boyutlar: 162.7 x 77.1 x 8.8 mm

Ağırlık: 223 g

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3 nm), 2x Prime 4.3 GHz + 6x Performance 3.5 GHz

Depolama ve RAM: 512 GB (UFS 4.0), 12 GB RAM

Kamera: Arka: 200MP Periskop Telefoto, 50MP Geniş Açı, 50MP Ultra Geniş Açı; Ön: 50MP, TOF 3D sensör

Batarya: 5270 mAh, 100W hızlı şarj, 80W kablosuz şarj, ters kablosuz şarj

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2, IP68 sertifikası

İşletim Sistemi: MagicOS 9.0 (Android 15 tabanlı)

"Çıkıntılık" Yapan Kamera Tasarımı

Telefon, NanoCrystal Shield cam koruması ve metal çerçevesiyle premium bir his sunuyor. Ancak, 223 gram ağırlığı ve büyük kamera çıkıntısı cihazın taşınabilirlik açısından bir tık zorlayıcı diyebiliriz. Ancak ağırlık, kasaya dengeli bir şekilde dağıtılmış.

Telefonun arkasındaki kamera adası oldukça büyük ve üç farklı kamera sensörü var. 200MP ana kamera, periskop telefoto özellikleri ve 50MP'lik ultra geniş açılı lenslerle birlikte mükemmel bir fotoğraf deneyimi sunmayı hedefliyor.

Ön yüzde yer alan 50MP kamera, TOF 3D sensör ile destekleniyor ve 4K video çekimi yapabiliyor.

HONOR Magic7 Pro Fiyatı

HONOR'ın amiral gemisi modeli $1,349.99 fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor.

Samsung Galaxy S24+ modelinin lansman fiyatına yakın bir seviyede olduğu kesin ama büyük bataryası ve hızlı şarj özellikleriyle bu kulvarda bulunmaya layık bir aday.

Kutu içeriği şu şekilde:

Telefon (dahili batarya ile)

USB Type-C kablosu

Sim kart iğnesi

Hızlı başlangıç kılavuzu

Garanti kartı

Şarj adaptörü BULUNMUYOR

Eğer bütçeniz uygunsa ve premium bir deneyim arıyorsanız, HONOR Magic7 Pro sizin için ideal bir seçenek olabilir. Siz üst skaladan bir telefon tercih edecek olsaydınız bu modeli alır mıydınız? Yorumlarda buluşalım.