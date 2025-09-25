12 GB RAM'li Çok Ucuz Telefon Tanıtıldı! 108 MP Kameraya Sahip

Honor, çok şık bir görünüme sahip X9d 5G'yi tanıttı. Orta segmentte konumlanan takıllı elefon 12 GB RAM seçeneği, 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 120Hz yenileme hızı ve 8.300 mAh batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Honor X9d 5G Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,79 inç

6,79 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 2640 piksel

1200 x 2640 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz

120 Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm)

Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm) RAM Seçenekleri: 8 GB ve 12 GB

8 GB ve 12 GB Depolama Seçenekleri: 128 GB, 256 GB ve 512 GB

128 GB, 256 GB ve 512 GB Batarya Kapasitesi: 8.300 mAh

8.300 mAh Hızlı Şarj: 66W

66W Arka Kamera: 108 MP (f/1.75) ana kamera ve 5 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera

108 MP (f/1.75) ana kamera ve 5 MP (f/2.2) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)

6,79 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor X9d 5G, AMOLED ekran üzerinde 1200 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 161,9 x 76,1 x 7,76 mm boyutlarındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü mevcut. Telefonda ayrıca çift SIM desteği de bulunuyor.

Telefon gücünü Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.3 GHz Cortex-A720s, üç adet 2.2 GHz Cortex-A720s ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520s olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. Honor X7d 5G'de Snapdragon 6s Gen 3 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 ile birlikte gelen telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 8.300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafınad 108 megapiksel çözünürlüğünde f/1.75 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

193 gram ağırlığındaki telefonda IP69K + IP69 + IP68 + IP66 sertifikası yer alıyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Telefonda ayrıca stereo hoparlörler ve USB Type-C portu bulunuyor. Peki, Honor'un yeni telefonu X9d 5G'nin fiyatı ne kadar?

Honor X9d 5G Fiyatı

Honor X9d 5G'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.499 Malezya Ringgiti (14.744 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 1.699 Malezya Ringgiti (16.711 TL) fiyat etiketi belirlendi.