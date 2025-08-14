POCO'dan Çok Ucuz Telefon! 144Hz Ekran ve 7000 mAh Bataryası Var

POCO'nun M7 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. POCO M7 4G olarak isimlendirilen yeni telefonun özellikleri ve tasarımı ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek yenileme hızı, dev batarya ve yüksek RAM kapasitesiyle öne çıkacak.

POCO M7 4G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Kısa süre önce tanıtılan POCO M7 Plus 5G'nin ardından serinin yeni modeli ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO M7 4G, LCD ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 850 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunacak.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7025 Ultra işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan POCO F7 Pro'da Snapdragon 8 Gen 3 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelecek telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunacak. 7000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera, ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Bu iki kamera da 1080p video kaydını destekleyecek. 224 gram ağırlığındaki telefon 171,08 x 82,05 x 8,55 mm boyutlarında olacak.

POCO M7 4G modelinde IP64 sertifikası yer alacak. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı adyanıklı olmasını sağlayacak. Peki, POCO'nun yeni telefonu M7 4G'nin fiyatı ne kadar olacak?

POCO M7 4G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 5G, 9.999 rupi (4.662 TL) başlangıç fiyat etiketiyle Hindistan'da satışa sunulmuştu. POCO M7 4G'nin ise 9.900 rupi (4.616 TL) başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

POCO M7 4G Ne Zaman Çıkacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan POCO M7 4G'nin ağustos ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. M7'nin 5G sürümü mart ayında tanıtılmıştı.