Honor'dan 16 GB RAM'li Katlanabilir Telefon Geliyor! Tarih Belli Oldu

Geçtiğimiz yılın haziran ayında Magic V Flip'i duyuran Honor, yeni katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Magic V Flip 2'nin tanıtım tarihi belli oldu. Güçlü donanıma ve şık tasarıma sahip katlanabilir telefon çok yakında tanıtılacak.

Honor Magic V Flip 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor Magic V Flip 2, paylaşılan bilgilere göre ağustos ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

Honor Magic V Flip 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgliere göre telefon gücünü Snapdraogn 8 serisi bir işlemciden alacak. İşlemcinin Snapdragon 8s Gen 4 olacağı tahmin ediliyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere sekiz adet çekirdek içeriyor.

5500 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80w hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunacak.

6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip Magic V Flip 2, LTPO OLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 4 inç büyüklüğünde olacak. İkinci ekranın LTPO OLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük sunacağı öne sürüldü.

Yeni katlanabilir telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Özelliklere dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.