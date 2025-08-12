Redmi Note 15 Pro Serisi Çok Yakında Geliyor! Tarih Verildi

Ocak ayında Redmi Note 14 serisi tanıtılmıştı. Bu tanıtımın ardından Note 15 serisi merakla beklenmeye başlanmıştı. Yaşanan bir sızıntı ile bilrikte Redmi Note 15 Pro serisinin tanıtım tarihi belli oldu. Xiaomi'nin yeni telefonları çok yakında tanıtılacak.

Redmi Note 15 Pro Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Paylaşılan bilgilere göre uzun süredir merakla beklenen Redmi Note 15 Pro serisi, Çin'de ağustos ayının sonuna doğru tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni telefonların tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yeni telefonların uygun fiyata güçlü donanım sunması bekleniyor.

Redmi Note 15 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

En iyi fiyat performans telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Redmi Note 15 Pro'nun 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Redmi Note 14 Pro'da 45W hızlı şarj teknolojisi, Redmi Note 14 Pro+'ta ise 120W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

Note 15 Pro'da 5500 mAh ile 6000 mAh arasında bir batarya kapasitesi yer alabilir. Xiaomi'nin yeni telefonu 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunabilir. Depolama tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB seçeneklerini görebiliriz.

6,6 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Telefonda hangi işlemcinin yer alacağı ise henüz bilinmiyor. Redmi Note 14 Pro 4G'de MediaTek Helio G100 Ultra, Redmi Note 14 Pro 5G'de ise Mediatek Dimensity 7300 Ultra tercih edilmişti.

Redmi Note 15 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station tarafından Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşılan bilgilere göre Redmi Note 15 Pro+, 7000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Telefon dev bataryaya rağmen ince olacak.

Telefonda Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera yer alacak. Telefonun ön yüzeyinde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunabilir.

Redmi Note 15 Pro+, 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile gelebilir. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alabilir. Telefon AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunabilir.