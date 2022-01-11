Katlanabilir Telefon Honor Magic V Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Çin merkezli telefon üreticisi Honor, Magic V olarak isimlendirdiği katlanabilir akıllı telefon modelini tanıttı. Yeni Honor modeli, sahip olduğu şık tasarım ve donanım ile ön plana çıkıyor. Peki, Honor Magic V özellikleri ve fiyatı nedir? Yeni modele dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Honor Magic V Özellikleri ve Fiyatı

İç Ekran: 7,9 inç, OLED, 90Hz, HDR10+, 1984 x 2272 piksel

Dış Ekran: 6,45 inç, OLED, 120Hz, HDR10+, 1080 x 2560 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

GPU: Adreno 730

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 50 MP

Ön Kamera: 42 MP

Pil: 4750 mAh, 66W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Magic UI 6

Fiyat: 1569 dolar (256 GB)

7,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1984 x 2272 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun dış kısmında yer alan ekran ise 6,45 inç, 2560 x 1080 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 işlemcisinden alan Magic V, 12 GB RAM bulunuyor. Çin merkezli telefon üreticisi Honor'ın yeni akıllı telefon modelinin depolama alanı tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alıyor. Cihazın GPU tarafında ise Adreno 730 mevcut.

Magic V isimli katlanabilir akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında 42 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

4750 mAh batarya kapasitesine sahip olan cihazda 66W hızlı şarj teknolojisi yer alıyor. Parmak izi okuyucusu cihazın yan kısmına konumlandırılmış. USB Type-C 3.1 portunun tercih edildiği telefonda 3,5 mm kulaklık girişi yer almıyor.

Üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelen telefon, 18 Ocak tarihinde Çin'de satışa sunulacak. Cihazın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 1569 dolar fiyat etiketine sahip.

Honor Magic V özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.