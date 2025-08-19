Honor Magic V5'ten İnanılması Güç Rekor: 104 KG Kaldırdı!

Teknoloji dünyasının yükselen yıldızlarından Honor, yeni katlanabilir amiral gemisi Honor Magic V5 ile adından söz ettiremeye devam ediyor. Zarif tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkat çeken telefon, kısa bir süre önce girdiği sağlamlık testinde rekor kırdı. Kendi ağırlığının katlarca fazlasını kaldırabilen cihaz Guiness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı. İşte detaylar!

Honor Magic V5 Asılı Hale 104 Kg Ağırlık Kaldırdı

Yeni Honor Magic V5, global pazara açılmadan kısa bir süre önce hemen önce inanılması güç bir sağlamlık rekoru kırarak dikkatleri üzerine çekti. Cihaz, Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer alan "Asılı Bir Katlanabilir Akıllı Telefon Tarafından Kaldırılan En Ağır Ağırlık" rekorunu kırmayı başardı.

Magic V5, asılı haldeyken 104 kilogramlık bir ağırlığı kaldırmayı başararak bu alandaki en yüksek rekorun sahibi oldu. Bu başarının özellikle katlanabilir telefonların genellikle dayanıklılık konusunda zayıf olarak görülmesi nedeniyle büyük önem taşıdığı söylenebilir.

1 Ağustos 2025 tarihinde Dubai'de resmi olarak tescillenen bu rekor, Honor'un Magic V5'te kullandığı Süper Çelik Menteşe teknolojisine dayandırılıyor. Şirket, bu özel menteşenin kontrollü koşullar altında 100 kilogramdan fazla ağırlık kaldırırken bile tam tamına 500.000 katlanmaya dayanabileceğini iddia ediyor.

Honor Magic V5'in Global Lansmanı Ne Zaman?

En iyi katlanabilir telefonlar listesine adını yazdırmayı başaran Honor Magic V5'in global lansman tarihi belli oldu. Buna göre yeni telefon, 28 Ağustos'ta İngiltere'de düzenlenecek bir lansman etkinliği ile küresel pazara açılacak. Geçtiğimiz ay Çin'de piyasaya sürülen cihaz, anavatanında yaklaşık 1070 euroluk bir fiyat etiketine sahip.