144Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Yolda! 7000 mAh Bataryası Var

OnePlus, Turbo 6X isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile birlikte Turbo 6X'in tanıtım tarihi belli oldu. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Bu arada cihazda MediaTek'in orta sınıf bir Dimensity işlemcisi de bulunacak.

OnePlus Turbo 6X Ne Zaman Tanıtılacak?

Turbo 6X, 10 Haziran 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi, yüksek şarj hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OnePlus Turbo 6V, 2026 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Turbo 6X'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde dikey olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde OnePlus logosu da yer alacak. Bu arada telefon siyah, yeşil ve beyaz renk seçeneklerine sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Turbo 6V'de kare şeklinde bir modül tercih edilmişti. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş bulunuyor.

OnePlus Turbo 6X Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Turbo 6X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Turbo 6 serisi satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda OnePlus Turbo 6X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

OnePlus Turbo 6X'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Turbo 6X'in 1000 yuan civarında fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 6.820 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin 850 TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

OnePlus Turbo 6X'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,72 inç

6,72 inç Ekran Çözünürlüğü: Full HD+

Full HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 7360 Super

Dimensity 7360 Super Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera

50 MP ana kamera ve 2 MP ikinci kamera Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

IP64 sertifikası Boyut: 165,85 x 75,85 x 8,55 mm

165,85 x 75,85 x 8,55 mm Ağırlık: 208 gram

OnePlus Turbo 6X'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda Dimensity 7360 Super işlemcisi bulunacak. Bu işlemci daha önce kullanılmamıştı. Dolayısıyla oyun performansı henüz belli değil. Fikir vermesi açısından Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 40 FPS'te, MOBA türündeki Mobile Legends: Bang Bang'İ ise ortalama 83 FPS'te çalıştırabiliyor.

Dimensity 7300 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecektir. Bu arada Dimensity 7300 işlemcisinin vivo Y500, CMF Phone 1 ve TECNO Camon 40 Pro dahil olmak üzere pek çok telefonda da da yer aldığını belirtelim.

Sekiz çekirdeğe sahip olan Dimensity 7300 işlemcisi, MediaTek tarafından geliştirilen 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Editörün Yorumu

OnePlus Turbo 6X'in batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada cihazın uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.