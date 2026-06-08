Samsung'dan Ucuz Bir Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi!
Samsung giriş segment bir modeli için daha Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Peki yeni sürümü alan telefonun ismi ne? İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Samsung kısa bir süre önce 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A15 5G için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı.
- Güncelleme A156LKSUADZE9 yapı numarasıyla geliyor ve ilk etapta Güney Kore'deki modeller için yayında.
- Galaxy A15 5G için gelen One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutunun 2 GB veya daha üzeri olduğu söyleniyor.
Samsung, One UI 8.5 dağıtımında artık tüm odağını giriş ve orta segment modellere çevirdi. Marka bu kapsamda kısa bir süre önce bir modeli için daha yeni güncellemeyi kullanıma sundu. Peki güncellenen telefon hangisi? İşte merak edilen detaylar!
One UI 8.5 Güncellemesi Hangi Samsung Telefonu İçin Yayınlandı?
Güvenilir sektör kaynaklarına göre Samsung kısa bir süre önce 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A15 5G için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm A156LKSUADZE9 yapı numarasıyla geliyor ve aynı zamanda 36 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2026 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.
Bunlara ek olarak güncellemenin ilk etapta Güney Kore'deki telefonlar için kullanıma sunulduğu belirtiliyor. Şu an için kesin bir tarih verilmese de önümüzdeki günlerde yamanın daha farklı ülkelerde de yayınlanması ihtimaller dahilinde.
Galaxy A15 5G İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?
Maalesef şu an için Galaxy A15 5G için yayınlanan One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutuyla ilgili spesifik bir detay paylaşılmadı. Ancak markanın bu segmentte yayınladığı yamaların dosya boyutunun genellikle 2 GB veya daha üzeri olduğunu biliyoruz. Örneğin, Galaxy A25 için gelen One UI 8.5 sürümü 2,7 GB boyutlarındaydı. Muhtemelen Galaxy A15 5G için de benzer dosya boyutları söz konusu olacaktır.
Galaxy A15 5G İçin One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?
Bu tür güncellemelerde genellikle otomatik bildirim alırsınız. Yani yamayı yüklemek için ekstra bir işlem yapmanız gerekmiyor. Ancak bazı durumlarda bu bildirim teknik bir sorun nedeniyle gelmeyebilir. Böyle bir durumda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek cihazınızda hazır bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve varsa yükleyebilirsiniz.
One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri
Samsung Galaxy S Serisi
- Samsung Galaxy S26
- Samsung Galaxy S26+
- Samsung Galaxy S26 Ultra
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S25 FE
- Samsung Galaxy S25 Edge
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy S24 FE
- Samsung Galaxy S23
- Samsung Galaxy S23+
- Samsung Galaxy S23 Ultra
- Samsung Galaxy S23 FE
- Samsung Galaxy S22
- Samsung Galaxy S22+
- Samsung Galaxy S22 Ultra
- Samsung Galaxy S21 FE
Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi
- Samsung Galaxy Z Fold 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE
- Samsung Galaxy Z TriFold
- Samsung Galaxy Z Fold 6
- Samsung Galaxy Z Flip 6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
- Samsung Galaxy Z Fold 5
- Samsung Galaxy Z Flip 5
- Samsung Galaxy Z Fold 4
- Samsung Galaxy Z Flip 4
Samsung Galaxy A Serisi
- Samsung Galaxy A73
- Samsung Galaxy A56
- Samsung Galaxy A55
- Samsung Galaxy A54
- Samsung Galaxy A53
- Samsung Galaxy A36
- Samsung Galaxy A35
- Samsung Galaxy A34
- Samsung Galaxy A33
- Samsung Galaxy A26
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A24
- Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Samsung Galaxy A07
- Samsung Galaxy A06
Samsung Galaxy M Serisi
- Samsung Galaxy M56
- Samsung Galaxy M55 / M55s
- Samsung Galaxy M54
- Samsung Galaxy M53
- Samsung Galaxy M36
- Samsung Galaxy M35
- Samsung Galaxy M34
- Samsung Galaxy M33
- Samsung Galaxy M17
- Samsung Galaxy M16
- Samsung Galaxy M15
- Samsung Galaxy M07
- Samsung Galaxy M06
Samsung Galaxy F Serisi
- Samsung Galaxy F56
- Samsung Galaxy F55
- Samsung Galaxy F54
- Samsung Galaxy F36
- Samsung Galaxy F34
- Samsung Galaxy F17
- Samsung Galaxy F16
- Samsung Galaxy F15
- Samsung Galaxy F07
- Samsung Galaxy F06
Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi
- Samsung Galaxy Tab S11
- Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10+
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S10 Lite
- Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S9
- Samsung Galaxy Tab S9+
- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra
- Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+
- Samsung Galaxy Tab S8
- Samsung Galaxy Tab S8+
- Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
- Samsung Galaxy Tab A11 / A11+
- Samsung Galaxy Tab A9 / A9+
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)
- Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro
Samsung Galaxy XCover Serisi
- Samsung Galaxy XCover 7
- Samsung Galaxy XCover 7 Pro
- Samsung Galaxy XCover 6 Pro
Samsung Galaxy S26'nın Değeri 3 Ayda 14 Bin TL Düştü
Samsung Galaxy S26 modelinin Türkiye çıkış fiyatı ile güncel satış fiyatını kıyasladık. Söz konusu modelin üç ayda kaybettiği değer dudak uçuklattı.
Editörün Yorumu
Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitirdi diyebilirim. An itibariyle giriş ve orta segment için dağıtım yapılıyor. Buradaki tahminim One UI 8.5 dağıtımı tamamen bittikten sonra tüm odağın Android 17 tabanlı One UI 9 sürümüne döneceği şeklinde. Umarım marka yeni sürümde de benzer şekilde hızlı davranır.