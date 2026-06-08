Samsung'dan Ucuz Bir Telefona Daha One UI 8.5 Güncellemesi!

Samsung, One UI 8.5 dağıtımında artık tüm odağını giriş ve orta segment modellere çevirdi. Marka bu kapsamda kısa bir süre önce bir modeli için daha yeni güncellemeyi kullanıma sundu. Peki güncellenen telefon hangisi? İşte merak edilen detaylar!

One UI 8.5 Güncellemesi Hangi Samsung Telefonu İçin Yayınlandı?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Samsung kısa bir süre önce 2023 yılında kullanıcıların beğenisine sunduğu Galaxy A15 5G için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm A156LKSUADZE9 yapı numarasıyla geliyor ve aynı zamanda 36 güvenlik sorununu ortadan kaldıran Mayıs 2026 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor.

Bunlara ek olarak güncellemenin ilk etapta Güney Kore'deki telefonlar için kullanıma sunulduğu belirtiliyor. Şu an için kesin bir tarih verilmese de önümüzdeki günlerde yamanın daha farklı ülkelerde de yayınlanması ihtimaller dahilinde.

Galaxy A15 5G İçin Yayınlanan One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Maalesef şu an için Galaxy A15 5G için yayınlanan One UI 8.5 güncellemesinin dosya boyutuyla ilgili spesifik bir detay paylaşılmadı. Ancak markanın bu segmentte yayınladığı yamaların dosya boyutunun genellikle 2 GB veya daha üzeri olduğunu biliyoruz. Örneğin, Galaxy A25 için gelen One UI 8.5 sürümü 2,7 GB boyutlarındaydı. Muhtemelen Galaxy A15 5G için de benzer dosya boyutları söz konusu olacaktır.

Galaxy A15 5G İçin One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Bu tür güncellemelerde genellikle otomatik bildirim alırsınız. Yani yamayı yüklemek için ekstra bir işlem yapmanız gerekmiyor. Ancak bazı durumlarda bu bildirim teknik bir sorun nedeniyle gelmeyebilir. Böyle bir durumda Ayarlar > Yazılım Güncellemesi > İndir ve Yükle adımlarını takip ederek cihazınızda hazır bir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve varsa yükleyebilirsiniz.

One UI 8.5 Uyumlu Samsung Modelleri

Samsung Galaxy S Serisi

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 FE

Samsung Galaxy S25 Edge

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy Z (Katlanabilir) Serisi

Samsung Galaxy Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z Fold 6

Samsung Galaxy Z Flip 6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung Galaxy Z Flip 5

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy A Serisi

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A54

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A36

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A34

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A26

Samsung Galaxy A25

Samsung Galaxy A24

Samsung Galaxy A17 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A16 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A15 (LTE & 5G)

Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A06

Samsung Galaxy M Serisi

Samsung Galaxy M56

Samsung Galaxy M55 / M55s

Samsung Galaxy M54

Samsung Galaxy M53

Samsung Galaxy M36

Samsung Galaxy M35

Samsung Galaxy M34

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M17

Samsung Galaxy M16

Samsung Galaxy M15

Samsung Galaxy M07

Samsung Galaxy M06

Samsung Galaxy F Serisi

Samsung Galaxy F56

Samsung Galaxy F55

Samsung Galaxy F54

Samsung Galaxy F36

Samsung Galaxy F34

Samsung Galaxy F17

Samsung Galaxy F16

Samsung Galaxy F15

Samsung Galaxy F07

Samsung Galaxy F06

Samsung Galaxy Tab (Tablet) Serisi

Samsung Galaxy Tab S11

Samsung Galaxy Tab S11 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10+

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Lite

Samsung Galaxy Tab S10 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9 FE / FE+

Samsung Galaxy Tab S8

Samsung Galaxy Tab S8+

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Samsung Galaxy Tab A11 / A11+

Samsung Galaxy Tab A9 / A9+

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024 Modeli)

Samsung Galaxy Tab Active 5 / 5 Pro

Samsung Galaxy XCover Serisi

Samsung Galaxy XCover 7

Samsung Galaxy XCover 7 Pro

Samsung Galaxy XCover 6 Pro

Editörün Yorumu

Samsung'un One UI 8.5 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitirdi diyebilirim. An itibariyle giriş ve orta segment için dağıtım yapılıyor. Buradaki tahminim One UI 8.5 dağıtımı tamamen bittikten sonra tüm odağın Android 17 tabanlı One UI 9 sürümüne döneceği şeklinde. Umarım marka yeni sürümde de benzer şekilde hızlı davranır.