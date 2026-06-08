Bomba İddia: Yeni Cyberpunk 2077 İçeriği Yolda Mı?

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 ile işinin bittiğini söylemiş olsa da görünüşe göre bu durum kısa sürdü. Ortaya atılan bir iddiaya bakılırsa, Night City ortamına geri dönüş yapacağız. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Hayli sorunlu bir başlangıcın ardından, açık dünya aksiyon-rol yapma oyunu eşine benzerine az rastlanacak kadar büyük bir geri dönüşe imza atmıştı. İrili ufaklı sayısız güncelleme, yeni içerikler ve Phantom Liberty genişlemesi ile oyuncuların kalbini kazanmayı başaran CD Projekt RED, geçtiğimiz yıllarda da Cyberpunk 2077 üzerindeki çalışmalarını sonlandırdığını ve ekibi devam oyununa kaydırmıştı. Diğer bir deyişle, orijinal oyunun sayfası kapatılmıştı. Ancak görünen o ki tam anlamıyla kapatılmamış.

Cyberpunk 2077 İçin Yeni Bir İçerik Mi Geliyor?

Polonya menşeli Erste Brokerage, geliştirici stüdyonun mevcut oyun motoru üzerinde daha başka indirilebilir içerikler üzerinde çalıştığını iddia ediyor. Analistlere göre oyun için yapılan bakım ve destek harcamaları, son çeyrekler kapsamında Phantom Liberty döneminden bu yana dikkat çeken bir seviyeye ulaştı. Bu da doğrudan kapsamlı bir yeni içeriğin yolda olduğu düşüncesini oluşturdu.

İddiaya göre bu yeni indirilebilir içeriğin kapsamı, Phantom Liberty ile karşılaştırıldığında daha küçük ölçekli olabilir. Ayrıca Virtuos stüdyosunun desteği ile geliştirildiği de düşünülüyor. Singapur menşeli geliştirici aslında oyuna ve bu bağlamda Polonya menşeli stüdyoya yabancı değil. Öyle ki bazı güncellemelerde ve ek diyalog kayıtları üzerinde de çalışmıştı.

Bu noktada şöyle bir çelişkili durum da var. Bildiğiniz gibi CD Projekt RED, geçtiğimiz yıllarda oyun için yeni bir içerik üzerinde çalışılmadığını açıkça belirtmişti. Ancak Erste Brokerage, The Witcher 3: Wild Hunt için duyurulan Songs of the Past içeriğinin 2027 yılında yayınlanacağını doğru tahmin etmişti. Bir yanda finansal hareketliliği indirilebilir içerik ile ilişkilendiren analistler ve diğer yanda da Cyberpunk 2077 içeriğini yalanlayan CD Projekt RED var. Dolayısı ile bir kafa karışıklığı yaşanıyor diyebiliriz.

Bakalım aynı The Witcher 3: Wild Hunt'taki ile benzer şekilde Cyberpunk 2077 için de devam oyunu ile arada bağlantı kuracak bir genişleme paketi veya indirilebilir içerik görecek miyiz? Gelişmeleri heyecanla takipte olacağız.

Editörün Yorumu

Bildiğiniz gibi CD Projekt RED, üçüncü ve sıradaki The Witcher oyunları arasında köprü kuracağı düşünülen bir genişleme paketi üzerinde çalışıyor. Eğer durum gerçekten böyleyse ve Cyberpunk 2 de 2077 için doğrudan bir devam niteliği taşıyacaksa, ben inanıyorum ki Polonya menşeli geliştirici arada köprü olacak bir genişleme paketi ile oyunculara sürpriz yapacaktır. Planların da önceden ortaya dökülmesini istemediği için de şimdilik yalanlamayı tercih ediyor olabilir.