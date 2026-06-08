Infinix'in Düşük Fiyata Güçlü Özellikler Sunacak Telefonu Yolda! İşlemcisi Güçlü

Infinix'in bir süredir üzerinde çalıştığı Hot 70 Pro 5G ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce FCC gibi önemli sertifikalar da alan akıllı telefonun son olarak bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Peki yeni model neler sunacak? İşte merak edilen detaylar!

Infinix Hot 70 Pro 5G Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.76 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ön kamera: 8 MP

Arka kamera: 50 MP

Arka ekran: Mevcut Olacak

Flaş: Çift flaş

İşlemci: MediaTek Dimensity 7100 5G

RAM: 8 GB’a kadar

Depolama: 256 GB’a kadar

Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Batarya: 6000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Infinix Hot 70 Pro 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre Infinix Hot 70 Pro 5G'de 6,76 inç boyutlarında ve HD+ çözünürlük sunan bir ekran bulunacak. Yenileme hızları ve ekran teknolojisiyle ilgili bir detay paylaşılmasa da selefi Hot 60 Pro'da 144Hz yenileme hızları ve AMOLED bir panel bulunuyordu. Bu nedenle yeni telefonda da benzer ekran özellikleri yer alabilir.

144Hz yenileme hızları kullanıcılara çeşitli avantajlar sunuyor. Örneğin, menü geçişlerinde, web sayfası kaydırmalarında ve oyunlarda 120Hz'e kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebiliyorsunuz. AMOLED paneli ise renkleri LCD'ye kıyasla çok daha canlı gösteriyor. Hatta siyah renkleri en gerçekçi haliyle görebildiğinizi belirtelim.

Infinix Hot 70 Pro 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Infinix Hot 70 Pro 5G'nin işlemcisi çok yüksek ihtimalle MediaTek Dimensity 7100 olacak. Bu donanım halihazırda TECNO Pova Curve 2, Infinix Note Edge ve General Mobile GM 26 5G gibi modellerde karşımıza çıkıyor. Ayrıca 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildiğini görüyoruz. Bu da 7 nm veya daha eski yongalardan daha verimli çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

İşlemci oyunlarda da başarılı bir performans sergiliyor. Örneğin, PUBG Mobile gibi popüler oyunları 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Oyunlarda minimum akıcılık seviyesi ise 30 FPS. Yani yeni donanım iki katı daha akıcı bir şekilde bu gibi mobil oyunları oynatabiliyor.

Infinix Hot 70 Pro 5G Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Cihazın ana kamerasının 50 megapiksel çözünürlüğünde olması söz konusu. Buna ek olarak önde ise 8 megapiksellik bir selfie kamerası bulunacak. Yeni bu telefonda aşırı kaliteli bir kamera deneyimi elde edemeyeceksiniz. Daha çok basit fotoğraf çekimleri için uygun olacak. Bir önceki nesilde ise 13 megapiksellik bir ön kamera tercih edilmişti. Yani yeni telefonun selfie sensörünün çözünürlüğünde bir düşüş söz konusu olacak.

Infinix Hot 70 Pro 5G Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 45W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh'lik bir bataryanın kullanılacağı söyleniyor. Bir önceki modelde aynı hızları destekleyen 5.160 mAh'lik bir pil yer alıyordu. Bu da yeni telefonun daha uzun bir pil ömrü sunacağı anlamına geliyor.

Infinix Hot 70 Pro Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Infinix Hot 70 Pro'nun tanıtım tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yok. Ancak selefi geçtiğimiz yılın temmuz ayında piyasaya sürülmüştü. Bu nedenle çok yüksek ihtimalle temmuz veya en geç ağustos ayında tanıtılabilir. Bunun dışında Hot 60 Pro Türkiye'de çeşitli e-ticaret sitelerinde 15.599 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yeni model kamera tarafında selefine göre biraz düşüş yaşasa da batarya ve işlemci özelliklerinde daha güçlü olacağından muhtemelen 17 ila 20.000 TL arasında bir fiyata sahip olabilir.

Editörün Yorumu

Infinix'in akıllı telefonları çok hoşuma gidiyor. Özellikle 15.000 TL bandında 144Hz yenileme hızı gibi amiral gemisi özellikleri sunan bir marka diyebilirim. Infinix Hot 70 Pro'nun da benzer şekilde kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Zira sızdırılan bilgiler de işlemci ve batarya gibi kritik alanlarda selefinden daha iyi olacağı yönünde.