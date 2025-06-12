Honor Magic V5 İçin Beklenmedik Gelişme! Batarya Kapasitesi ve Şarj Hızıyla Sınırları Zorlayacak

Son yıllarda piyasaya sürdüğü katlanabilir akıllı telefonlarla adından söz ettiren Honor, haziran ayının sonunda yeni Magic V5 modeliyle karşımıza çıkacak. Geçen senenin sonlarına doğru çıkan Magic V3'ün halefi olarak tanıtılacak Magic V5'in şarj hızı ortaya çıktı.

Honor Magic V5 Şarj Hızı Netleşti

Mevzubahis katlanabilir cihaz, 3C platformunda görüntülendi. Bilmeyenler için China Compulsory Certificate (Çin Zorunlu Sertifikası) veya kısa adıyla 3C, Çin'de satışa sunulacak elektronik ürünler için zorunlu tutulan bir onay. Türkiye'deki TSE (Türk Standardları Enstitüsü) ile benzer bir işlev görüyor.

Honor Magic V5’in 3C sertifikasında yer alan bilgilere göre cihaz, 80W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Önceki model Magic V3’te bu değer 66W seviyesindeydi. Yani şarj hızında belirgin bir artış var. Bu yükseltme yalnızca şarj hızıyla sınırlı değil.

Batarya tarafında da önemli bir gelişme var. Magic V3’te 5.150 mAh olan batarya kapasitesi, Magic V5’te 6.100 mAh seviyesine çıkarılıyor. Böylece hem daha uzun pil ömrü hem de daha hızlı şarj deneyimi sunulacak.

Honor'un yeni katlanabilir telefonu yakın zamanda Geekbench veri tabanında da görülmüştü. Böylelikle Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacağı doğrulandı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En iyi katlanabilir telefonlar arasına girmesi beklenen Honor Magic V5 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.