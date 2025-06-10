En Güçlü İşlemciye Sahip Honor Magic 8'in Özellikleri Sızdırıldı

Mayıs ayında devasa batarya kapasitesiyle öne çıkan Honor Pad 10 modelini tanıtan Honor, yeni telefon üzerinde çalışıyor. Honor Magic 8 olarak isimlendirilen yeni telefonun özellikleri ortaya çıktı.

Honor Magic 8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,58 inç ekran büyüklüğüne sahip Honor Magic 8 modeli, LTPO OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlrük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda ekran altı parmak izi sensörü bulunacak.

Magic 8 modeli gücünü Snadpragon 8 Elite 2 işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz yıl satışa sunulan Honor Magic 7 modelinde modelinde iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonda IP68/69 sertifikaları yer alacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonun ayrıca kablosuz şarj desteği de bulunacak. Magic 8'in kamera özellikleri henüz bilinmiyor ancak Honor 8 Pro modelinin 200 MP periskop telefoto kamera ile gelmesi bekleniyor.

Honor Magic 8 Ne Zaman Tanıtılacak?

Uzun süredir merakla beklenen Honor Magic 8 serisinin eylül ayının sonlarına doğru tanıtılacağı öne sürüldü. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.