İnceliğiyle Rekor Kıracak: Altın Sarısı Telefon İçin Geri Sayım Başladı!

Katlanabilir akıllı telefon pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışırken Honor bu yarışa yeni amiral gemisiyle güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin yakında tanıtacağı Honor Magic V5 modeli için heyecan artarken cihazla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Honor, Magic V5'in ilk resmi görselini paylaştı. İşte merakla beklenen modelin tasarımı...

Honor Magic V5 Tasarımı Gün Yüzüne Çıktı

Honor, yeni akıllı telefonunu 2 Temmuz’da ana vatanı Çin’de tanıtmaya hazırlanıyor. Geri sayım başlamışken şirket, tanıtım çalışmalarını da giderek hızlandırıyor.

Honor’un paylaştığı görselde cihazın katlanmış hali karşımıza çıkıyor. İlk bakışta öne çıkan detay ise şüphesiz inanılmaz inceliği oluyor. Ayrıca arka kısımda yer alan büyük kamera adası da dikkat çekiyor. Bu modülün içinde 200 MP çözünürlüğe sahip periskop telefoto kamera bulunması bekleniyor.

Marka tarafından paylaşılan bilgilere göre Honor Magic V5, dünyanın en ince katlanabilir akıllı telefonu olarak piyasaya sürülecek. Bu unvan şu anda katlandığında 8.9 mm, açıldığında ise 4.2 mm kalınlığında olan Oppo Find N5 modelinde. Honor'un telefonuysa bundan bile daha ince olacak.

Bununla birlikte marka, cihazın bilgisayar düzeyinde üretkenlik sunacağını ve şimdiye kadarki en gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacağını vurguluyor. Akıllı telefon dünyasında tüm gözler, Honor Magic V5 modeline çevrilmiş durumda.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.