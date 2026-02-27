Apple ve Samsung'un Yapamadığını Honor Yaptı! İşte O Model

Honor, katlanabilir akıllı telefon yarışında Apple'ı yendi. Yaklaşık dört yıldır katlanabilir Magic V serisi modelleriyle karşımıza çıkan şirketin önümüzdeki ay tanıtacağı model katlama izine sahip olmayacak.

Honor, Apple'ı Nasıl Yendi?

Katlanabilir akıllı telefon pazarındaki rekabet hızla artıyor. Neredeyse her geçen gün bir başka üretici yeni katlanabilir modeliyle karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda Apple da söz konucu üreticiler arasında yerini alacak. İddialara göre şirket, Eylül 2026'da ilk katlanabilir iPhone ile karşımıza çıkacak.

Apple'ın bu kadar uzun süre beklemesine neden olan şey ise mükemmelliyetçilik. Bildiğiniz üzere bugüne kadar çıkan katlanabilir akıllı telefonların her biri bu teknolojinin doğası gereği ekranın ortasında bir katlama izine sahip. Apple bunu kendi telefonunda istemiyor ve bu teknolojinin mükemmelleşmesini bekliyordu.

Size daha önce Apple'ın bu hedef doğrultusunda Samsung ile anlaştığından ve şirketin katlanabilir iPhone Fold modelinde katlama izinden tamamen kurtulmayı başardığından bahsetmiştik. Ancak son ortaya çıkan bilgilere göre Apple'ın planları suya düştü. Honor, Magic V6'nın sızdırılan görüntüleri şirketin katlama izini kaldırmanın yolunu bulduğunu doğruladı.

Honor Magic V6'nın Ekranında Neler Yeni?

Honor'un ilk katlanabilir telefonu Magic V'yi tanıtmasının üzerinden tam dört yıl geçti. Ancak şirket bu kısa süre içerisinde pek çok farklı katlanabilir akıllı telefon modeli ile karşımıza çıktı. Bunlar arasında katlandığında bile iPhone 17 Pro Max ile aynı kalınlıkta olan Magic V5 ve hafifliği ile dikkat çeken Magic Vs2 gibi ikonik modeller vardı.

Ancak bu telefonların hepsi yukarıda belirttiğimiz katlama izi kusuruna sahipti. Magic V6 ise bu durumu değiştirecek. Bir Honor mühendisinin Weibo üzerindeki paylaşımı şirketin yeni katlanabilir ekran teknolojisinin ne kadar iyi olduğunu gösterdi. Telefonu farklı ışık açılarına maruz bırakan fotoğraflarda gözle görülür hiçbir iz yok.

Belirtmekte fayda var ki 2019'dan bu yana katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışan Samsung da CES 2026'da kırışıklık izi olmayan bie telefom sergiledi. Ancak kapalı bir haznenin arkasında duran telefonu kimse yakından inceleyemedi ve farklı ışık koşullarını test edemedi. Magic V6 paylaşımlarında ise durum oldukça farklı.

Honor, amiral gemisi özelliklerle karşımıza çıkacak olan Magic V6'yı mart ayında tanıtacak. Söz konusu modelin kısa süre içerisinde Türkiye'de de satışa çıkması bekleniyor. Fiyatı ise şimdilik belirsiz. Ancak şirketin 2024 yılında tanıttığı Magic V3'ün Türkiye'de 74.999 TL'den satıldığını düşünürsek 75-100 bin TL arası bir fiyatlandırma bekleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Bir Galaxy Z Flip 7 kullanıcısı olarak söyleyebilirim ki gelecekte karşımıza çıkacak modellerin katlama izine sahip olmayacağını öğrenmek güzel. Ancak bu mevcut modellerin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Katlama izi günlük kullanıma hiç etki etmiyor ve çoğu kullanım senaryosunda belli bile olmuyor. Evet, eliniz ekranın ortasına geldiğinde katlama izi hissediliyor.

Ancak bu da kullanıma engel oluşturan bir şey değil. Bu nedenle daha uygun fiyatlı ama ekran izli bir katlanabilir telefon ile pahalı ama katlama izsiz bir telefon arasında kalacak olursanız ekonomik seçeneği tercih etmek çok daha mantıklı olacaktır.