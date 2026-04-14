Oyuncular Bu Konsoldan Vazgeçemiyor! GTA Onun Sayesinde Tahtta

Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde bir veri sızıntısı ile gündeme geldi. Bir hacker grubu olan ShinyHunters, GTA 6'nın geliştiricisi olan şirketi kendileriyle iletişime geçilmemesi hâlinde bilgilerin sızdırılacağı konusunda uyardı fakat şirketten hiçbir karşılık gelmediği için bilgileri sızdıracağını açıkladı. Bugün ise GTA forumunda bazı önemli veriler paylaşılmaya başlandı.

GTA Online'ın Oyuncu Sayısı Ne Kadar?

Ortaya çıkan bilgilere göre GTA Online, her hafta 3 milyon 474 bin 21 PlayStation 5 kullanıcısı tarafından kullanılıyor. Bu sayı, şirketin Grand Theft Auto 5 için geliştirdiği çok oyunculu çevrim içi modunun özellikle PlayStation 5 sayesinde ön planda yer aldığını gösterdi. Bunun hemen arkasından gelen oyun konsolu ise oyuncuların hâlâ eski nesilden vazgeçmediğini ortaya koydu.

Her hafta 1 milyon 889 bin 729 PlayStation 4 kullanıcısı, GTA Online'da zaman geçiriyor. Bu da Sony'nin eski nesil oyun konsolunun hâlâ oyuncular arasında oldukça popüler olduğunu gösterdi. Bunun hemen arkasında 1 milyon 129 bin 23 kullanıcı ile Xbox Series X konumlanırken haftalık GTA Online oynayan Xbox One kullanıcı sayısı ise 1 milyon 26 bin 695 olarak belirtildi. PC'de ise bu sayı yalnızca 894 bin 621 ile sınırlı kaldı.

GTA Online'ın Oyuncu Sayısı Neden PC'de Düşük?

Aslına bakılacak olursa Grand Theft Auto oyunları özellikle PC'de büyük ilgi görüyor ama GTA Online için çok yüksek talep olmaması, oyuncu kitlesinin resmî çok oyunculu mod yerine FiveM gibi üçüncü taraf çevrim içi modlara yönelme eğiliminden kaynaklanıyor. Öyle ki bu mod, normal online modunda imkânsız olan pek çok yeniliği mümkün hâle getiriyor.

FiveM'in öne çıkan yönlerinden birini topluluk sunucularını oluşturmaya imkân tanıması oluşturuyor. Topluluk sunucularının nasıl bir oynanış sunacağı ise tamamen sahibine bağlı oluyor. Kimileri freeroam olarak adlandırdığımız serbest gezme modunu tercih ederken kimileri de rol yapma sunucuları açabiliyor ki FiveM'in bu kadar popüler hâle gelmesinde ikincisi daha büyük rol oynuyor.

Bu modda oyuncular tıpkı gerçek hayat gibi rol yapıyor. Bazıları taksicilik yaparak para kazanırken bazıları ise kolluk kuvvetlerinin arasına katılabiliyor. Karakter için bir kariyer planlaması yapıp oyun içinde ona göre hareket edebiliyor. Sunucu sahipleri, oyunda aslında olmayan arabalar da ekleyebiliyor. Ayrıca sunuculara özel anti hile sistemi de geliştirilebiliyor. Resmî online modunun aksine tüm sunucularda admin (yönetici) mevcut.

GTA Online'daki Shark Card Şirkete Ne Kadar Kazandırdı?

Shark Card, GTA Online'ın kendi para birimi olan GTA$'ı gerçek para karşılığında satın almaya imkân tanıyan bir sistem olarak sunulmuştu. Oyunda yükselmek için çok fazla zaman harcamak istemeyen kişiler, bu kartları satın alarak hızlı para kazanma imkânına sahip oldu. Hacker grubu tarafından paylaşılan başka bir sızıntıya göre bir oyuncu, Shark Card için tek seferde 1 milyon 30 bin 926 dolar ödeme yaptı. Bu da güncel kurla 46 milyon 104 bin 299 TL'ye denk geliyor.

Aynı sızıntıya göre Shark Card, Rockstar Games'in son 10 yıl içinde tam olarak 5 milyar dolar (223 trilyon 606 milyon 250 bin TL) kazandığını gösterdi. Bu aslında oyuncular açısından pek şaşırtıcı olmamalı. Herkes Rockstar Games'in şu ana kadarki en büyük gelir kaynaklarından birinin GTA Online olduğunu düşünüyordu. Hatta GTA 6'yı bu kadar geç piyasaya sürmek istemelerinin sebebinin de gelir kapısını kapatmak istememeleri olduğuna inanıyorlardı. Son veriler, bunun doğru olma ihtimalini oldukça artırıyor.

Editörün Yorumu

Rockstar Games, bu verilerin önemsiz olduğunu ifade etmişti ama en azından benim gibi oyuncuların çok fazla merak ettiği soruların cevap bulmasını sağladı. Örneğin artık GTA 6'nın neden bu kadar geciktirildiği söz konusu olduğunda bunun sebebini aşağı yukarı biliyoruz. Elbette ki başka sebepler de var ama paylaşılan veriler, bana ana sebebin bu olduğunu düşündürüyor.