Honor'un 200 MP Kameralı Telefonu Yolda! Tasarımı Sızdırıldı

Honor, yakında yeni katlanabilir modeli Magic V6'yı tanıtmaya hazırlanıyor. Lansman için geri sayımda olan firma, tanıtım için akıllı telefonun reklam çekimlerine başladı. Bu reklamda ünlü bir oyuncu ve şarkıcıyı oynatan şirket, maalesef sızıntıları engelleyemedi. Öyle ki çekimler sırasında başka bir telefonla çekilen bir fotoğrafla akıllı telefon resmen ortaya çıktı.

Honor Magic V6, Reklam Çekimlerinde Ortaya Çıktı

Çekimler sırasında Hong Konglu oyuncu ve şarkıcı Nicholas Tse'nin elinde tuttuğu görülen akıllı telefonun tam olarak hangi model olduğu resmi olarak bilinmiyor ancak Magic V6 olduğu neredeyse kesin. Fotoğrafa baktığımızda modelin arka tarafında şirketin modellerinde sıkça kullandığı yuvarlak kamera modülünü görüyoruz.

Bununla birlikte metal bir gövdeye sahip olacağı da net şekilde görülebiliyorken, kırmızı vegan deri kaplamalı olması da bu renk seçeneğini gün yüzüne çıkıyor. Peki Honor Magic V6 teknik özellikleri neler olacak? Bunun için daha önce sızdırılan bilgilere bakabiliriz.

Beklenen Honor Magic V6 Özellikleri

Geçmişte ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic V6, Qualcomm imzalı Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciye sahip olacak. Bu sayede yüksek performans sunması bekleniyor. Ayrıca büyük sensörlü 200 megapiksel ana kameraya yer verecek. Buna periskop telefoto lens eşlik edecek.

Öte yandan uydu üzerinden iletişimi de destekleyecekken, 7.150 mAh'lik bataryadan güç çekecek. Bu kapasite sayesinde şarjı en uzun giden telefonlar arasına girecek cihaz, 120W hızlı şarjı destekleyecek. Böylelikle de kısa sürede şarj olabilecek.

Honor Magic V6 Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi katlanabilir telefonlar arasında yer alacak Honor Magic V6'nın 5 Mart'ta başlayacak Mobil Dünya Kongresi sırasında tanıtılması bekleniyor. Buna göre önümüzde çok bir zaman yok.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefondan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.