Honor'un 8 GB RAM'li Telefonu Performans Testinde! İşlemcisi Netleşti

Honor'un yeni akıllı telefonu 600 Lite, Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber akıllı telefonun performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de açıklığa kavuştu. vivo'nun yeni akıllı telefonunda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci yer alacak.

Honor 600 Lite Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

LNA-NX1 model numarasına sahip olan Honor 600 Lite, Geekbench'te tek çekirdek testinde 994 puan, çoklu çekirdek testinde ise 3 bin 23 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 8 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Test sonuçlarına göre ayrıca akıllı telefonda MediaTek Dimensity 7100 işlemcisi bulunacak.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 7100 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, dört adet Cortex-A78 ve dört adet Cortex A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Verimlilik konusunda iddialı olan bu işlemci, uygulama kullanımında yüzde 5, multimedya oynatımında yüzde 16 ve modem tarafında ise yüzde 23 oranında daha az güç tüketiyor.

Honor 600 Lite'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Yazılım: Android 16 tabanlı MagicOS 10

Android 16 tabanlı MagicOS 10 RAM: 8 GB / 12 GB

Honor 600 Lite'ın 6,7 inç civarı olabilir. Honor 600 Lite, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Honor 400 Lite'ta ise 6,7 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2412 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 394 PPI piksel yoğunluğu mevcut. Yeni modelde de 1080 x 2412 piksel civarı bir çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Honor 400 Lite'ın arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti. Yeni modelde de yüksek çözünürlüklü ana kamera bulunabilir. RAM tarafında 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı seçenek, depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri sunulabilir.

Honor 600 Lite Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 600 Lite'ın 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacağı tahmin ediliyor. 2025 yılında tanıtılan Honor 400 Lite Türkiye'ye gelmedi ancak Honor 400 şu anda 25 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satılıyor. Yeni modelde de benzer bir yol izlenmezse Honor 500 Lite'ın Türkiye'ye gelme ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.