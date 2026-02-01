Şarjı En Uzun Giden Telefonlar Açıklandı! Birinci iPhone veya Samsung Değil!

Yeni bir akıllı telefon satın alırken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör bulunuyor. Bu faktörler arasında kamera kalitesi, performans ve ekran özellikleri bir yana batarya kapasitesi de büyük önem teşkil ediyor. Bu nedenle kullanıcılar da şarjı en uzun giden telefonları araştırıyor. Peki bu modeller neler? İşte güncel şarjı en uzun giden akıllı telefonlar!

Şarjı En Uzun Giden Telefonlar - Şubat 2026

Akıllı telefonları karşılaştıran DXOMARK tarafından paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada Honor X7d modelini görüyoruz. Onu Honor 400 Smart 5G, Honor Magic7 Lite ve Honor X9c takip ediyor. Çinli üreticinin bu noktada rakiplerine kıyasla öne çıktığını söyleyebilmek mümkün.

Motorola Edge 60 Pro ise beşinciyken, Honor Magic6 Pro altıncı. Bu cihazları Oppo Find X7 Ultra, Oppo Find X8 Pro, Honor Magic6 Lite, Honor X9b ve Oppo Find X8 takip ediyor. Ayrıca Huawei P60 Pro, Asus ROG Phone 8 ve Honor Magic5 Pro da şarjı en uzun giden telefonlar arasında. Sıralamanın ilk sıralarında Android modelleri görüyoruz.

Ülkemizde yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen iPhone serisi, listede alt sıralarda kaldı. Apple'ı listeye sokmaya başaran tek model ise iPhone 13 Pro Max oldu. Öyle ki 30. sıraya yerleşti. Şarjı en uzun giden modeller sıralamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Honor X7d (400 Smart) - 168 puan Honor 400 Smart 5G (X7d 5G) - 168 puan Honor Magic7 Lite - 164 puan Honor X9c - 164 puan Motorola Edge 60 Pro - 164 puan Honor Magic6 Pro - 158 puan Oppo Find X7 Ultra - 157 puan Oppo Find X8 Pro - 157 puan Honor Magic6 Lite (5800 mAh) - 156 puan Honor X9b - 156 puan Oppo Find X8 - 156 puan Huawei P60 Pro - 156 puan Asus ROG Phone 6 - 155 puan Honor Magic5 Pro - 152 puan Honor Magic5 Lite 5G - 152 puan Motorola Edge 2025 - 152 puan Honor X7b - 151 puan Oppo Find X6 Pro - 151 puan Honor Magic6 Lite (5300 mAh) - 150 puan Honor X7a - 147 puan Oppo Reno12 Pro - 147 puan Realme GT Neo 5 (240W) - 147 puan Oppo Reno6 5G - 146 puan Honor 200 - 147 puan Honor 200 Pro - 145 puan Oppo Reno12 - 144 puan Realme GT Neo 2 5G - 144 puan Honor X9a - 143 puan Samsung Galaxy S23 Ultra - 142 puan Apple iPhone 13 Pro Max - 136 puan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir cihaz var mıydı? Yorumlarda buluşalım.