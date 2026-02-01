Şarjı En Uzun Giden Telefonlar Açıklandı! Birinci iPhone veya Samsung Değil!

Şubat 2026 itibarıyla şarjı en uzun giden akıllı telefonlar belli oldu. Peki birinci sırada hangi model yer aldı? İşte en yüksek bataryalı mobil cihazlar!

Emir Yasin Bolat
· 2 dk okuma süresi

⚡ Önemli Bilgiler

  • Şubat 2026 itibarıyla şarjı en uzun akıllı telefonlar netleşti.
  • Honor X7d, birinci sıraya adını yazdırdı.
  • Honor 400 Smart 5G ise ikinci oldu.

Yeni bir akıllı telefon satın alırken göz önünde bulundurulması gereken birçok faktör bulunuyor. Bu faktörler arasında kamera kalitesi, performans ve ekran özellikleri bir yana batarya kapasitesi de büyük önem teşkil ediyor. Bu nedenle kullanıcılar da şarjı en uzun giden telefonları araştırıyor. Peki bu modeller neler? İşte güncel şarjı en uzun giden akıllı telefonlar!

Şarjı En Uzun Giden Telefonlar - Şubat 2026

Akıllı telefonları karşılaştıran DXOMARK tarafından paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada Honor X7d modelini görüyoruz. Onu Honor 400 Smart 5G, Honor Magic7 Lite ve Honor X9c takip ediyor. Çinli üreticinin bu noktada rakiplerine kıyasla öne çıktığını söyleyebilmek mümkün.

Motorola Edge 60 Pro ise beşinciyken, Honor Magic6 Pro altıncı. Bu cihazları Oppo Find X7 Ultra, Oppo Find X8 Pro, Honor Magic6 Lite, Honor X9b ve Oppo Find X8 takip ediyor. Ayrıca Huawei P60 Pro, Asus ROG Phone 8 ve Honor Magic5 Pro da şarjı en uzun giden telefonlar arasında. Sıralamanın ilk sıralarında Android modelleri görüyoruz.

Ülkemizde yüksek fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen iPhone serisi, listede alt sıralarda kaldı. Apple'ı listeye sokmaya başaran tek model ise iPhone 13 Pro Max oldu. Öyle ki 30. sıraya yerleşti. Şarjı en uzun giden modeller sıralamasına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Honor X7d (400 Smart) - 168 puan
  2. Honor 400 Smart 5G (X7d 5G) - 168 puan
  3. Honor Magic7 Lite - 164 puan
  4. Honor X9c - 164 puan
  5. Motorola Edge 60 Pro - 164 puan
  6. Honor Magic6 Pro - 158 puan
  7. Oppo Find X7 Ultra - 157 puan
  8. Oppo Find X8 Pro - 157 puan
  9. Honor Magic6 Lite (5800 mAh) - 156 puan
  10. Honor X9b - 156 puan
  11. Oppo Find X8 - 156 puan
  12. Huawei P60 Pro - 156 puan
  13. Asus ROG Phone 6 - 155 puan
  14. Honor Magic5 Pro - 152 puan
  15. Honor Magic5 Lite 5G - 152 puan
  16. Motorola Edge 2025 - 152 puan
  17. Honor X7b - 151 puan
  18. Oppo Find X6 Pro - 151 puan
  19. Honor Magic6 Lite (5300 mAh) - 150 puan
  20. Honor X7a - 147 puan
  21. Oppo Reno12 Pro - 147 puan
  22. Realme GT Neo 5 (240W) - 147 puan
  23. Oppo Reno6 5G - 146 puan
  24. Honor 200 - 147 puan
  25. Honor 200 Pro - 145 puan
  26. Oppo Reno12 - 144 puan
  27. Realme GT Neo 2 5G - 144 puan
  28. Honor X9a - 143 puan
  29. Samsung Galaxy S23 Ultra - 142 puan
  30. Apple iPhone 13 Pro Max - 136 puan

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Şarjı en uzun giden akıllı telefonlar listesinde görmeyi beklediğiniz bir cihaz var mıydı? Yorumlarda buluşalım.

