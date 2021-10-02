Katlanabilir Akıllı Telefon Honor Magic X Geliyor

Yeni bir sızıntı, Honor'un bu yılın dördüncü çeyreğinde kendi katlanabilir telefonunu piyasaya süreceğini gösteriyor. Honor Magic X olarak adlandırılacak telefonun, Huawei Mate X2'nin tasarımından esinlendiği söyleniyor.

Honor'un Huawei'den ayrılması, şirket için Google Play Hizmetlerine yeniden erişim de dahil olmak üzere yeni fırsatlar açtı. Çinli akıllı telefon üreticisi, eski ana şirketine ve katlanabilir telefon segmentindeki diğer teknoloji devlerine rakip olmaya hazır görünüyor.

Honor Magic X Huawei'den ilham alıyor

Weibo'da yer alan bir gönderiye göre Honor, 2021'in sonundan önce kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin, pandemi olmasaydı 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Honor Magic Fold adlı bir cihazla bu yılın başlarında katlanabilir telefonlarla uğraştığı da belirtildi.

Ancak Çinli şirketin yaklaşmakta olan katlanabilir telefonunun ismi değiştirilmiş olabilir. Weibo'daki paylaşıma göre Çinli üreticinin katlanabilir modeli Honor Magic X olarak adlandırılacak.

Fakat daha da önemlisi Honor'un katlanabilir cihazının, Huawei Mate X2'nin tasarım stratejisinden ilham aldığı söyleniyor. Magic X'in diğer alanlarda (ekran, kamera, işlemci) Huawei'nin katlanabilir cihazından farklı olacağının altı çizildi.

Honor'un yaklaşmakta olan cihazının şu anda piyasada bulunan en iyi katlanabilir telefonlara karşı nasıl bir mücadele göstereceği net değil. Ancak şirketin Huawei'ye kıyasla ABD tedarik zincirine daha geniş erişimi göz önüne alındığında, Magic X'in katlanabilir piyasasındaki rekabete karşı iyi bir performans göstereceğini hayal edebiliyoruz.

Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 gibi en son katlanabilir telefonlarını satışa sunmuş olmasını göz önünde bulundurursak Honor'un da aynı şeyi yapması mantıklı görünüyor.