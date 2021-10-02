Katlanabilir Akıllı Telefon Honor Magic X Geliyor
Honor Magic X Huawei'den ilham alıyor. Çinli üretici Honor'un ilk katlanabilir telefonu çok yakında tanıtılacak.
Yeni bir sızıntı, Honor'un bu yılın dördüncü çeyreğinde kendi katlanabilir telefonunu piyasaya süreceğini gösteriyor. Honor Magic X olarak adlandırılacak telefonun, Huawei Mate X2'nin tasarımından esinlendiği söyleniyor.
Honor'un Huawei'den ayrılması, şirket için Google Play Hizmetlerine yeniden erişim de dahil olmak üzere yeni fırsatlar açtı. Çinli akıllı telefon üreticisi, eski ana şirketine ve katlanabilir telefon segmentindeki diğer teknoloji devlerine rakip olmaya hazır görünüyor.
Android 12.1 Katlanabilir Telefon Odaklı Arayüz Sunacak!
Android 12 henüz resmi olarak kullanıma sunulmamış olsa da, kısa süre önce ortaya atılan sızıntılar ile birlikte Android 12.
Honor Magic X Huawei'den ilham alıyor
Weibo'da yer alan bir gönderiye göre Honor, 2021'in sonundan önce kendi katlanabilir cihazını piyasaya sürmeyi planlıyor. Şirketin, pandemi olmasaydı 2020'de piyasaya sürülmesi beklenen Honor Magic Fold adlı bir cihazla bu yılın başlarında katlanabilir telefonlarla uğraştığı da belirtildi.
Ancak Çinli şirketin yaklaşmakta olan katlanabilir telefonunun ismi değiştirilmiş olabilir. Weibo'daki paylaşıma göre Çinli üreticinin katlanabilir modeli Honor Magic X olarak adlandırılacak.
Fakat daha da önemlisi Honor'un katlanabilir cihazının, Huawei Mate X2'nin tasarım stratejisinden ilham aldığı söyleniyor. Magic X'in diğer alanlarda (ekran, kamera, işlemci) Huawei'nin katlanabilir cihazından farklı olacağının altı çizildi.
Honor'un yaklaşmakta olan cihazının şu anda piyasada bulunan en iyi katlanabilir telefonlara karşı nasıl bir mücadele göstereceği net değil. Ancak şirketin Huawei'ye kıyasla ABD tedarik zincirine daha geniş erişimi göz önüne alındığında, Magic X'in katlanabilir piyasasındaki rekabete karşı iyi bir performans göstereceğini hayal edebiliyoruz.
Samsung'un Galaxy Z Fold 3 ve Z Flip 3 gibi en son katlanabilir telefonlarını satışa sunmuş olmasını göz önünde bulundurursak Honor'un da aynı şeyi yapması mantıklı görünüyor.
Galaxy Z Flip3 5G'nin arka yüzeyinde 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor. Fiyat etiketi 11.999 TL olarak belirlenmiş.
Gücünü Snapdragon 888 5G işlemcisinden alan Galaxy Z Fold3 12 GB RAM yer alıyor. Depolama alanı tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut. Fiyatı ise 21.999 TL.
Peki siz Çinli üretici Honor'un katlanabilir akıllı telefonu Honor Magic X hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Honor, bu modeliyle birlikte Huawei'nin katlanabilir projesini üstlenebilir mi?
YORUMLAR