Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G Satışta: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Galaxy Z Fold3 5G ve Galaxy Z Flip3 5G Türkiye'de satışa sunuldu. Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefon modellerine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Galaxy Z Fold3 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 7,6 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nit

Çözünürlük: 1768 x 2208 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 4 MP + 10 MP

Pil: 4400 mAh, 25W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1.1

Ağırlık: 271 gram

Fiyat: 21.999 TL

AMOLED ekrana sahip olan telefon 271 gram ağırlığında. Android 11 işletim sistemi ve One UI 3.1.1 kullanıcı arayüzüyle birlikte gelen cihazın ekranı 120Hz yenileme hızı, HDR10+, 1200 nit parlaklık ve 1768 x 2208 piksel çözünürlük sunuyor.

Gücünü Snapdragon 888 5G işlemcisinden alan telefonda 12 GB RAM yer alıyor. Depolama alanı tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki ayrı sürüm mevcut. Güney Koreli teknoloji devinin Galaxy Z Fold3 5G modelinde Adreno 660 GPU bulunuyor.

Samsung'un yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 4 MP çözünürlüğünde ve 10 megapiksel çözünürlüğünde iki adet kamera mevcut.

Galaxy Z Flip3 5G Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,7 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nit

Çözünürlük: 1080 x 2640 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 12 MP + 12 MP

Ön Kamera: 10 MP

Pil: 3300 mAh, 15W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 11, One UI 3.1.1

Ağırlık: 183 gram

Fiyat: 11.999 TL

Galaxy Z Flip3 5G'nin arka yüzeyinde 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 10 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.