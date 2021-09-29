Android 12.1 Katlanabilir Telefon Odaklı Arayüz Sunacak!

Android 12 henüz resmi olarak kullanıma sunulmamış olsa da, kısa süre önce ortaya atılan sızıntılar ile birlikte Android 12.1 hakkında bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Söz konusu raporlara göre Android 12.1 katlanabilir telefon odaklı arayüz geliştirmeleri ile birlikte gelecek.

Android 12.1 Katlanabilir Telefonlar için Uyumlu Arayüz Sunacak

Son dönemlerdeki sızıntılara göre Google, oldukça yakın bir dönemde katlanabilir telefon modeli ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor ve bu hazırlıkların bir kısmı da, işletim sisteminin katlanabilir telefonlara yönelik uyarlamasını içeriyor. Nitekim Android 12.1 sürümünün de direkt olarak bu yönde olması bekleniyor.

Bu, işletim sisteminin tamamen katlanabilir telefonlara yönelik bir arayüze geçeceği anlamına gelmiyor: Daha ziyade eğer uyumlu bir akıllı telefonunuz varsa, işletim sisteminin katlanabilir telefonlar için tasarlanmış özel arayüzünden faydalanabileceğiniz anlamına geliyor.

Hemen yukarıdaki görsel, bu arayüzün aşağı yukarı nasıl görüneceği konusunda bazı fikirleri bünyesinde barındırıyor. Google'ın katlanabilir telefon modelinin tıpkı Galaxy Z Fold 3 gibi yana doğru açılan bir tasarıma sahip olması beklendiği için, bu tasarımın da bu doğrultuda geliştirilmiş olması muhtemeldir.

Android 3.0 Honeycomb ile de geniş ekranlı cihazlara yönelik bir arayüz tasarımı oluşturan Google, o zamanlar 33'e 66 bölmelendirmesini tercih etmişti. Bu ekranın iki parçaya bölündüğünü ancak birinin X büyüklüğünde iken, diğerinin 2X büyüklüğünde olduğu anlamını taşıyor.

Şimdiki tasarım ise direkt olarak 50'ye 50 bölmelendirmesi üzerine kurulmuş gibi gözüküyor. Bu durumda ekranın iki eşit parçaya bölündüğünü söyleyebiliriz. Temel olarak bu, her iki ekranı da daha efektif kullanabilmek adına oldukça önemli bir kriter olarak öne çıkıyor.