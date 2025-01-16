Samsung Galaxy S25 Slim: Daha İncesi Yok

Samsung, 22 Ocak'ta San Jose, Kaliforniya'da düzenlenecek Unpacked 2025 etkinliğinde Galaxy S25 serisini tanıtacak. Etkinlikte Galaxy S25 Slim modelinin duyurulma ihtimali de var.

Daha önce Galaxy S25, S25+ ve S25 Ultra'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler sızdırılmıştı. Şimdi de Galaxy S25 Slim'in tasarımı karşımızda.

Galaxy S25 Slim: İnceliğin Zirvesi

İnceliğin zirvesi diyebileceğimiz Galaxy S25 Slim'in 6.6 mm kalınlıkta olacağı söylense de, yeni bir rapor bu değerin 6.4 mm olabileceğini belirtiyor. Kamera modülü dahil edildiğinde bile cihaz sadece 8.3 mm kalınlıkta. Karşılaştırma yapacak olursak, standart telefonların genellikle 8-10 mm arasında değişen kalınlığa sahip olduğunu hatırlatalım.

Galaxy S25 Ultra'nın kamera modülü hariç 8.2 mm kalınlıkta olması bekleniyor. Galaxy S25 Slim'in ekran boyutunun ise 6.7-6.8 inç arasında olacağı söyleniyor. Telefonun boyutlarının 159 x 76 x 6.4 mm olacağı, Galaxy S25 Ultra'nın ise 162.8 x 77.6 x 8.2 mm ölçülerinde olacağı düşünülüyor.

Galaxy S25 Slim'de Beklenen Özellikler

Arkada üçlü kamera kurulumu, metal çerçeve ve cam arka yüzey ile şık bir tasarıma sahip olan bu modelin güç ve ses kontrol tuşları sağ çerçevede yer alırken, alt kısımda hoparlör, USB-C portu ve mikrofon bulunuyor.

Samsung'un şimdiye kadarki en ince telefonu, 4.9 mm kalınlığındaki Galaxy A8 olsa da, bu model yalnızca 3,050mAh batarya kapasitesinden ötürü eleştirilmişti.

Bunun yanı sıra modelin 200MP ana kamerası olması bekleniyor. Ultra geniş açılı kamerası 50MP, 3.5x telefoto kamerası da aynı şekilde 50MP olabilir. Snapdragon 8 Elite çipsetiyle görücüye çıkacağı düşünülen slim modelde 12 GB RAM ve 4,700-5,000mAh aralığında bir batarya da bekleniyor.

Ne Zaman Satışa Çıkacak?

Telefonun geçtiğimiz günlerde Geekbench'te ortaya çıktığı ancak testlerin düşük performans gösterdiği raporlandıysa da cihaz halen bir ön üretim modeli olarak kayıtlara geçiyor. Yani cihazın son hali, performans hususunda daha güçlü bir raporla çıkabilir.

Samsung, Galaxy S25 Slim'i bu yılın ikinci çeyreğinde, sınırlı sayıda piyasaya sürmeyi planlıyor. Telefonun yalnızca belirli bölgelerde, örneğin ABD'de satışa sunulabileceği konuşuluyor.

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