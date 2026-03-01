Honor 32 GB RAM'li Bilgisayar Tanıttı! 120Hz OLED Ekrana Sahip

Honor, MagicBook Pro 14 isimli yeni bir dizüstü bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan bilgisayarın işlemci tarafında üç farklı işlemci bulunuyor.

Honor MagicBook Pro 14'ün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14.6 inç

14.6 inç Ekran Çözünürlüğü: 2080 x 3120 piksel

2080 x 3120 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Rank Gamı: %100 DCI-P3

%100 DCI-P3 Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit (HDR içerikte 700 nit)

500 nit (HDR içerikte 700 nit) İşlemci: Intel Core Ultra 5 336H / Intel Core Ultra 5 338H / Intel Core Ultra X9 388H

Intel Core Ultra 5 336H / Intel Core Ultra 5 338H / Intel Core Ultra X9 388H RAM: 24 GB / 32 GB LPDDR5X

24 GB / 32 GB LPDDR5X Depolama: 1 TB SSD

1 TB SSD Portlar: 1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

1 x Thunderbolt 4, 1 x USB-C 3.2 Gen 2, 2 x USB-A 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5 mm kulaklık girişi Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1

Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 Kamera: 1080p

1080p Batarya: 92Wh, 15 saate kadar pil ömrü

92Wh, 15 saate kadar pil ömrü Hızlı Şarj: 100W

100W Ağırlık: 1,37 kg

1,37 kg İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Honor MagicBook Pro 14'ün Ekran Özellikleri Neler?

14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Honor MagicBook Pro 14, OLED ekran üzerinde 2080 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Dizüstü bilgisayar standart kullanımda 500 nit parlaklık, HDR içerikte ise 700 nit parlaklık sunuyor.

Dokunmatik ekrana sahip olan laptop, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Bu geniş aralık, renklerin hem çok daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem grafik tasarım gibi profesyonel işlerde hem de oyun oynarken önemli bir avantaj elde ediliyor. Bilgisayarda ayrıca belge okumayı daha kolay hâle getiren bir e-kitap modu da mevcut.

Honor MagicBook Pro 14'ün İşlemcisi Nasıl?

Bilgisayar Intel Core Ultra 5 336H, Intel Core Ultra 5 338H ve Intel Core Ultra X9 388H olmak üzere üç farklı işlemci seçeneği sunuyor. 16 çekirdeğe sahip olan Intel Core Ultra 5 336H normalde 1.9 GHz hızında çalışıyor. Bu işlemci turbo moddda ise 4.6 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

3 nm üretim süreciyle geliştirilen Intel Core Ultra 5 338H işlemcisinde 12 adet çekirdek mevcutt. Panther Lake mimarisine sahip olan işlemci normalde 1.9 GHz, turbo modda ise 4.7 GHz hızda çalışıyor. 16 çekirdeğe sahip olan Intel Core Ultra X9 388H ise normalde 2.1 GHz, tubo modda ise 5.1 GHz hıza kadar çıkabiliyor.

Honor MagicBook Pro 14'te Kaç GB RAM Var?

Honor'un yeni dizüstü bilgisayarında 24 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği mevcut. LPDDR5X, yüksek veri aktarım hızını düşük enerji tüketimiyle birleştiriyor. Depolama tarafında ise 1 TB SSD yer alıyor. Kullanıcılar, çift SSD M.2 2280 yuvası sayesinde depolama alanını kolayca arttırabilecek.

Honor MagicBook Pro 14'te Kaç mAh Batarya Var?

Honor MagicBook Pro 14, 92Wh batarya kapasitesine sahip. Bu dev batarya sayesinde dizüstü biligsayar uzun pil ömrü sunuyor. Laptop ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu teknolojinin Magicbook Pro 14'ü yaklaşık 68 dakikada tam şarj ettiği belirtildi.

Editörün Yorumu

Honor MagicPro 14, sahip olduğu güçlü işlemcisi ve yüksek RAM kapasitesiyle birlikte üst düzey bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. En çok dikkatimi çeken detaylardan biri de 120Hz yenileme hızına sahip OLED ekran oldu. Bu ekranın özellikle fotoğraf düzenleme veya video kurgusu gibi hassas renk doğruluğu gerektiren işlerönemli bir avantaj sağlayacağına inanıyorum.

Benim için en önemli konulardan biri de pil ömrüdür çünkü bilgisayarı sürekli olarak şarja takmak verimi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu bilgisayarın 92Wh dev bataryası, uzun pil ömrü sunarak PC'yi sık sık şarj etme sorununu ortadan kaldıracak. 100W hızlı şarj teknolojisi ise bilgisayarın kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.