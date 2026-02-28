Lenovo Yoga Pro 3D Özellikleri Sızdırıldı: Gözlüksüz 3D, Çift Ekran ve Çok Daha Fazlası!

Teknoloji dünyasının kalbi şu sıralar Barcelona'da atıyor. MWC 2026 etkinliği yaklaşırken, markaların sürprizleri de birer birer ortaya çıkmaya başladı. Sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Lenovo'nun etkinlikte tanıtacağı sıra dışı dizüstü bilgisayarını sızdırdı. İşte, karşınızda Lenovo Yoga Book Pro 3D!

Lenovo Yoga Book Pro 3D Özellikleri Neler Olacak?

Lenovo'nun bu yeni dizüstü bilgisayarı alıştığımız laptop tasarımlarını bir kenera bırakıyor. Tıpkı Yoga Book 9i gibi çift ekranlı bir yapıya sahip olan cihaz, asıl farkını ekran teknolojisiyle ortaya koyuyor. İddialara göre bu paneller, stereoskopik 3D desteği ile kullanıclara gözlük takmadan üç boyutlu görüntü sunmayı hedefliyor.

Sızdırılan görsellerde dikkat çeken bir diğer detay ise cihazın, menteşe ve stant yapısı. Asus Zenbook Duo modelini andıran ancak daha geniş bir standa sahip olan bilgisayar, masada daha dengeli duruyor. Bu sayede çift ekranı dikey veya yatay olarak kullanmak çok daha ergonomik hale geliyor.

Bağlantı seçenekleri kısmında da Lenovo kullanıcıları üzmeyecek gibi görünüyor. Yoga Book Pro 3D'nin sol tarafında çift USB-C portlarının yanı sıra tam boy bir HDMI çıkışı görüyoruz. Bu, özellikle sürekli sunum yapan profesyoneller ve içerik üreticileri için dönüştürücü taşıma derdini ortadan kaldıran en önemli artılardan biri.

Ayrıca dizüstü bilgisayarda, Lenovo'nun genellikle yüksek performanslı cihazlarında kullandığı kare uçlu Slim Tip şarj girişi bulunyor. Bu detay, Yoga Book Pro 3D'nin sadece bir medya cihazı değil, aynı zamanda güçlü bir işlemci barındıran bir performans bilgisayarı olabileceğine işaret ediyor.

Lenovo Yoga Book Pro 3D Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Cihazın tanıtım tarihini söylemeden önce özellikle şu detaydan bahsedelim. Lenovo'nun Yoga Book Pro 3D'yi son kullanıcıya ulaşacak bir ürün mü yoksa sadece teknoloji şovu için hazırladığı bir konsept mi olduğu henüz netleşmedi. Lenovo'nun, 2-5 Mart arasında düzenlenecek olan MWC 2026 etkinliğinde, dizüstü bilgisayarı tüm detaylarıyla tanıtarak, soru işaretlerini ortadan kaldırması bekleniyor.